Дзюба – о сроках завершения карьеры: «Пока отмеряю себе два года»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, когда может уйти из профессионального футбола.

– Это зависит прежде всего от здоровья. Пока оно позволяет, я буду играть. Во-вторых, у меня есть страсть: пока я не могу проигрывать даже на тренировках, меня это убивает и злит. В-третьих, когда я перестану получать от футбола удовольствие и перестану тянуть...

Вообще этот момент очень тяжелый. Многие не замечают момент, когда ты уже не можешь конкурировать. Надеюсь, что я в этом плане буду адекватен и сам скажу: «Все, спасибо!». И перестану мучить себя и других.

Но пока у меня контракт еще на один год. Может, еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года. Хотелось бы за это время еще выиграть трофеи и оставить след в истории «Зенита», забить за команду 100 голов и занять второе место по забитым мячам.

Кержакова, наверное уже нереально догнать. Но чем черт не шутит? Если здоровье позволит и не попросят из «Зенита», то может быть и получится хотя бы приблизиться. В общем, в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно.

– Если перестанете тянуть на высоком уровне, нужно сразу уходить? Или можно, как Павленко, который играет за «Родину»?

– Я бы так не смог. Да и не хочу. Можно играть по любителям, дурачиться. Но если в «Зените» уже не будет получаться, могу пойти в другую команду, если предложения будут хорошие.

Но опять же, здесь много нюансов. Может, в одной команде ты будешь не нужен, а в другой твои качества и твой опыт пригодятся. Неизвестно, как будет лучше. Так что нельзя говорить, что если в «Зените» уже нет, то, значит, заканчиваю. Конечно, можно пойти еще поиграть. Но если будут силы и желание.