Кононов не возглавит «Арсенал». Парфенов продолжит тренировать команду

А куда же теперь деть Кононова, везде отлуп?
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Дмитрий Парфенов останется на посту главного тренера команды.
– Как вы оцениваете работу тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфеновым?
– Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ.
Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону.
- Ранее сообщалось, что команду может возглавить Олег Кононов.
- «Арсенал» финишировал на 14-м месте в РПЛ.
- Парфенов тренирует команду с ноября 2020 года.