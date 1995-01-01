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    Кононов не возглавит «Арсенал». Парфенов продолжит тренировать команду

    Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Дмитрий Парфенов останется на посту главного тренера команды.

    – Как вы оцениваете работу тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфеновым?

    – Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ.

    Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону.

    • Ранее сообщалось, что команду может возглавить Олег Кононов.
    • «Арсенал» финишировал на 14-м месте в РПЛ.
    • Парфенов тренирует команду с ноября 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17713

      vladimir-7 1 час назад

      А куда же теперь деть Кононова, везде отлуп?

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