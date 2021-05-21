Кононов не возглавит «Арсенал». Парфенов продолжит тренировать команду

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Дмитрий Парфенов останется на посту главного тренера команды.

– Как вы оцениваете работу тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфеновым?

– Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ.

Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону.