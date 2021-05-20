«Арсенал» подписал контракт с Лео Мессо

Академия лондонского «Арсенала» пополнилась 10-летним Лео Мессо, сообщает Marca.

Кенийский футболист получил футболку с 9-м номером и сфотографировался с руководителем академии «Арсенала» Пером Мертезакером.

Болельщики бурно обсуждают переход Мессо в «Арсенал» из-за почти полного сходства в имени и фамилии с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.