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    «Арсенал» подписал контракт с Лео Мессо

    Академия лондонского «Арсенала» пополнилась 10-летним Лео Мессо, сообщает Marca.

    Кенийский футболист получил футболку с 9-м номером и сфотографировался с руководителем академии «Арсенала» Пером Мертезакером.

    Болельщики бурно обсуждают переход Мессо в «Арсенал» из-за почти полного сходства в имени и фамилии с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

    • До перехода в «Арсенал» Мессо тренировался в академии «Вест Хэма».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1178

      Maxi_7 7 минут назад

      Хорошая попытка Арсенал, я в детстве тоже покупал на базаре костюм фирмы "Абибас" 2 полоски когда денег не было)

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