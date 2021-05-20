«Арсенал» подписал контракт с Лео Мессо

Хорошая попытка Арсенал, я в детстве тоже покупал на базаре костюм фирмы "Абибас" 2 полоски когда денег не было)
Академия лондонского «Арсенала» пополнилась 10-летним Лео Мессо, сообщает Marca.
Кенийский футболист получил футболку с 9-м номером и сфотографировался с руководителем академии «Арсенала» Пером Мертезакером.
Болельщики бурно обсуждают переход Мессо в «Арсенал» из-за почти полного сходства в имени и фамилии с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
- До перехода в «Арсенал» Мессо тренировался в академии «Вест Хэма».