Медики молодeжной команды «Зенита» спасли подростка, которого сбила машина

«Зенит» сообщил, что сотрудники медицинского штаба молодежной команды спасли жизнь человеку в Сочи.

Врач Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов в течение 25 минут оказывали помощь подростку, которого сбила машина. Благодаря их действиям удалось избежать большой кровопотери до прибытия скорой помощи.

Клуб поблагодарил сотрудников за неравнодушие и готовность помочь, назвав их поступок «настоящим подвигом».