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    Медики молодeжной команды «Зенита» спасли подростка, которого сбила машина

    «Зенит» сообщил, что сотрудники медицинского штаба молодежной команды спасли жизнь человеку в Сочи.

    Врач Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов в течение 25 минут оказывали помощь подростку, которого сбила машина. Благодаря их действиям удалось избежать большой кровопотери до прибытия скорой помощи.

    Клуб поблагодарил сотрудников за неравнодушие и готовность помочь, назвав их поступок «настоящим подвигом».

    • Васин и Неклюдов находились в Сочи на матче молодежного первенства.
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России в этом сезоне.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    20.05.2021 21:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +762

      Andrew01 1 час назад

      Врачам благодарность а клубу минус в карму за:

      "Клуб поблагодарил сотрудников за неравнодушие и готовность помочь, назвав их поступок «настоящим подвигом»".
      Врачи: - поддержать материально, не?
      Клуб: - это же ваш долг, вы давали клятву Гиппократа, и кстати, штраф за опоздание на работу.

      Премия была бы неплохим PR ходом, все таки имя клуба прославили...

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      Рейтинг: +608

      vlad1969 1 час назад

      Снимаю шляпу!!! Врачи с большой буквы!!!

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      Рейтинг: +24189

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Помочь этому парню - это их долг , как врачей . Но всё равно - молодцы !

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