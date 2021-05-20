Президент «Арсенала» Аджоев: «Можем рассчитывать только на свободных агентов или аренду футболистов»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что ограниченность бюджета не позволит клубу серьезно усилить состав.

«Как известно, у нас нет трансферного бюджета, мы не покупаем игроков. Можем рассчитывать только на свободных агентов или брать футболистов в аренду. То есть это игроки, которые не востребованы в других клубах. Они там не нужны, но раскрываются в тульском «Арсенале». И потом возвращаются в свои клубы.

Все это приводило к тому, особенно в первые сезоны нашей работы в Туле, что перед каждым чемпионатом мы, по сути, вынуждены были собирать новую команду.

Игроков мы не покупаем, бюджет клуба весьма скромный. Да, он позволяет нормально функционировать клубу и всем его подразделениям, но сказать, что мы по финансированию находимся в лидерах РПЛ, конечно, нельзя. При этом за счет бюджета клуба мы еще умудряемся по мере возможностей развивать инфраструктуру», – сказал Аджоев.