Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Президент «Арсенала» Аджоев: «Можем рассчитывать только на свободных агентов или аренду футболистов»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что ограниченность бюджета не позволит клубу серьезно усилить состав.

    «Как известно, у нас нет трансферного бюджета, мы не покупаем игроков. Можем рассчитывать только на свободных агентов или брать футболистов в аренду. То есть это игроки, которые не востребованы в других клубах. Они там не нужны, но раскрываются в тульском «Арсенале». И потом возвращаются в свои клубы.

    Все это приводило к тому, особенно в первые сезоны нашей работы в Туле, что перед каждым чемпионатом мы, по сути, вынуждены были собирать новую команду.

    Игроков мы не покупаем, бюджет клуба весьма скромный. Да, он позволяет нормально функционировать клубу и всем его подразделениям, но сказать, что мы по финансированию находимся в лидерах РПЛ, конечно, нельзя. При этом за счет бюджета клуба мы еще умудряемся по мере возможностей развивать инфраструктуру», – сказал Аджоев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10253

      Hektor 84 8 минут назад

      Для чего вы тогда рвались остаться в рпл? Ни кто не хочет воспитывать молодых футболистов. Зачем тогда лимит? Чтоб собирать все не нужное с других клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      vasilisamtvu 52 минуты назад

      Xoчeшь зaнятьcя CEKCOM сeгoдня вeчеpoм? Oдинoкиe и зaмyжниe, кpаcивыe и не oчень - вcе они xoтят cеkcа, без дeHeг и отнoшений, просто cekc. все анониmно и kонфидeнциальнo -------- https://omnom.link/s/kissa

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7008

      Сильвербой 1 час назад

      Было бы совсем другое дело, если бы он сказал что могут рассчитывать на своих воспитанников... Но нет же, так для чего вот это вот участвует в Лиге??? какую пользу этот клуб дает своим присутствием???

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85694
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru