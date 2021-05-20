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  • Президент «Арсенала» Аджоев: «Можем рассчитывать только на свободных агентов или аренду футболистов»

Президент «Арсенала» Аджоев: «Можем рассчитывать только на свободных агентов или аренду футболистов»

20 мая 2021, 19:19
5

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что ограниченность бюджета не позволит клубу серьезно усилить состав.

«Как известно, у нас нет трансферного бюджета, мы не покупаем игроков. Можем рассчитывать только на свободных агентов или брать футболистов в аренду. То есть это игроки, которые не востребованы в других клубах. Они там не нужны, но раскрываются в тульском «Арсенале». И потом возвращаются в свои клубы.

Все это приводило к тому, особенно в первые сезоны нашей работы в Туле, что перед каждым чемпионатом мы, по сути, вынуждены были собирать новую команду.

Игроков мы не покупаем, бюджет клуба весьма скромный. Да, он позволяет нормально функционировать клубу и всем его подразделениям, но сказать, что мы по финансированию находимся в лидерах РПЛ, конечно, нельзя. При этом за счет бюджета клуба мы еще умудряемся по мере возможностей развивать инфраструктуру», – сказал Аджоев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (5)
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Сильвербой
1621529359
Было бы совсем другое дело, если бы он сказал что могут рассчитывать на своих воспитанников... Но нет же, так для чего вот это вот участвует в Лиге??? какую пользу этот клуб дает своим присутствием???
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Hektor 84
1621533817
Для чего вы тогда рвались остаться в рпл? Ни кто не хочет воспитывать молодых футболистов. Зачем тогда лимит? Чтоб собирать все не нужное с других клубов.
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пряник929
1621534886
А почему воспитанники Арсенала не играют за клуб, из них вполне можно сколотить костяк за пару лет
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Play
1621535196
Ну началось, вернее даже сезон ещё не начался, а новый Тамбов уже вырисовывается.
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zigbert
1621605729
Такие трудности у многих команд. Хорошо еще удалось удержаться в РПЛ.
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