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    «Крылья Советов» намерены полностью сменить руководство клуба

    «СЭ» стало известно о грядущих переменах в руководстве «Крыльев Советов».

    По информации источника, в самое ближайшее время самарский клуб могут покинуть председатель совета директоров Сергей Аракелов, генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин.

    • «Крылья» стали победителями ФНЛ в минувшем сезоне.
    • Самарцы вернулись в РПЛ спустя год.
    • Команда дошла до финала Кубка России, где проиграла «Локомотиву» (1:3).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4651

      Давид59 8 минут назад

      "Очень вовремя". Только у Крыльев пошла игра, надо всех поменять!? Очень умно.

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