«Крылья Советов» намерены полностью сменить руководство клуба

«СЭ» стало известно о грядущих переменах в руководстве «Крыльев Советов».

По информации источника, в самое ближайшее время самарский клуб могут покинуть председатель совета директоров Сергей Аракелов, генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин.