«Крылья Советов» намерены полностью сменить руководство клуба

"Очень вовремя". Только у Крыльев пошла игра, надо всех поменять!? Очень умно.
«СЭ» стало известно о грядущих переменах в руководстве «Крыльев Советов».
По информации источника, в самое ближайшее время самарский клуб могут покинуть председатель совета директоров Сергей Аракелов, генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин.
- «Крылья» стали победителями ФНЛ в минувшем сезоне.
- Самарцы вернулись в РПЛ спустя год.
- Команда дошла до финала Кубка России, где проиграла «Локомотиву» (1:3).