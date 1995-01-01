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    Джикия стал магистром физической культуры

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры.

    «Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!

    В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!» – сообщила пресс-служба клуба в твиттере.

    • Джикия провел 29 матчей в текущем сезоне, сделал 2 ассиста.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
    • Рыночная стоимость Джикии – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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