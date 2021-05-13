Джикия стал магистром физической культуры

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры.
«Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!
В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!» – сообщила пресс-служба клуба в твиттере.
- Джикия провел 29 матчей в текущем сезоне, сделал 2 ассиста.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
- Рыночная стоимость Джикии – 9 миллионов евро.
Источник: твиттер «Спартака»