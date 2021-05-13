Джикия стал магистром физической культуры

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры.

«Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!

В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!» – сообщила пресс-служба клуба в твиттере.