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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче примет «Ливерпуль»

    Сегодня, 13 мая, состоится перенесенная встреча 34-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

    Игру, запланированную на 2 мая, не удалось провести из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

    Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало – в 22:15 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5247

      Cleaner 2 часа назад

      Примет. Если опять матч не отменят. По хорошему, нужно было засчитать техническое поражение Манчестеру. Чтобы другим болелам неповадно было такое устраивать.

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