АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче примет «Ливерпуль»

Примет. Если опять матч не отменят. По хорошему, нужно было засчитать техническое поражение Манчестеру. Чтобы другим болелам неповадно было такое устраивать.
Сегодня, 13 мая, состоится перенесенная встреча 34-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
Игру, запланированную на 2 мая, не удалось провести из-за беспорядков, устроенных болельщиками.
Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало – в 22:15 мск.
- «МЮ» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» – на шестом.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.