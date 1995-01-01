Смолов, Крыховяк и Камано – в старте «Локомотива». Сергеев, Сарвели и Горшков выйдут у «Крыльев»

Победы Локомотиву! Состав боевой. И если что в запасе есть Эдерка ))) Искрегне желаю победы, но если кубок возьмет КС это тоже будет заслужено. Наслаждался
игрой и настроем этой команды в этом году.
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на финальный матч Кубка России сезона-2020/21.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Баринов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Божин, Солдатенков, Горшков, Якуба, Алвеш, Ежов, Зиньковский, Сергеев, Сарвели.
- Начало матча в Нижнем Новгороде – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.