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    Смолов, Крыховяк и Камано – в старте «Локомотива». Сергеев, Сарвели и Горшков выйдут у «Крыльев»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на финальный матч Кубка России сезона-2020/21.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Баринов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Божин, Солдатенков, Горшков, Якуба, Алвеш, Ежов, Зиньковский, Сергеев, Сарвели.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1086

      Красногорск_Фан 28 минут назад

      Победы Локомотиву! Состав боевой. И если что в запасе есть Эдерка ))) Искрегне желаю победы, но если кубок возьмет КС это тоже будет заслужено. Наслаждался
      игрой и настроем этой команды в этом году.

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      Рейтинг: +10905

      paracetamol 44 минуты назад

      Сергеев, залепи им парочку!

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