Sports.es: Месси начал переговоры о продлении контракта с «Барселоной»

Есть подозрение, что не увидим мы Месси в другом клубе. Хотя это было бы интересно.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси может остаться в клубе на следующий сезон.
Аргентинец начал переговоры о продлении контракта с каталонцами. Об этом пишет Sports.es.
Переговоры с руководством «Барселоны» ведет отец и агент форварда Хорхе Месси.
- Нынешний контракт Месси истекает 30 июня 2021 года.
- В этом сезоне он забил 36 голов и сделал 14 ассистов в 45 матчах.
- Месси выступает за основную команду «Барсы» с 2005 года.