Sports.es: Месси начал переговоры о продлении контракта с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может остаться в клубе на следующий сезон.

Аргентинец начал переговоры о продлении контракта с каталонцами. Об этом пишет Sports.es.

Переговоры с руководством «Барселоны» ведет отец и агент форварда Хорхе Месси.