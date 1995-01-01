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    Sports.es: Месси начал переговоры о продлении контракта с «Барселоной»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси может остаться в клубе на следующий сезон.

    Аргентинец начал переговоры о продлении контракта с каталонцами. Об этом пишет Sports.es.

    Переговоры с руководством «Барселоны» ведет отец и агент форварда Хорхе Месси.

    • Нынешний контракт Месси истекает 30 июня 2021 года.
    • В этом сезоне он забил 36 голов и сделал 14 ассистов в 45 матчах.
    • Месси выступает за основную команду «Барсы» с 2005 года.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Venom888 26 минут назад

      Есть подозрение, что не увидим мы Месси в другом клубе. Хотя это было бы интересно.

      0
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      Рейтинг: +4560

      sochi-2013 30 минут назад

      Кто бы сомневался. З/П вдвое можно сокращать, его из Барселоны сс...й метлой не выгонишь.

      0
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      Рейтинг: +12724

      Garrincha58 50 минут назад

      переговоры о выбивании очередных миллионах, всё им мало, а играют всё хуже

      0
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      Рейтинг: -2

      VITOLD37 > Garrincha58 13 минут назад

      Он на одной атрибутике и рекламе свою зарплату отобьет, так что завидуйте молча

      0
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