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    Тренер «Фиорентины» Якини: «Надеемся, Кокорин вернется на поле в последних матчах сезона»

    Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини прокомментировал состояние нападающего Александра Кокорина и рассказал о перспективах россиянина сыграть в заключительных матчах сезона.

    «Кокорин недавно начал работать с командой. Он только восстановился после мышечной травмы.

    Ему по-прежнему нужно работать на максимум в плане психологии, и мы надеемся, что он вернется на поле в последних матчах сезона», – сказал Якини.

    • 8 мая Кокорин остался в запасе «Фиорентины» в матче с «Лацио» (2:0), впервые с марта попав в заявку команды.
    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.

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    Источник: официальный сайт «Фиорентины»

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