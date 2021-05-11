Тренер «Фиорентины» Якини: «Надеемся, Кокорин вернется на поле в последних матчах сезона»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини прокомментировал состояние нападающего Александра Кокорина и рассказал о перспективах россиянина сыграть в заключительных матчах сезона.
«Кокорин недавно начал работать с командой. Он только восстановился после мышечной травмы.
Ему по-прежнему нужно работать на максимум в плане психологии, и мы надеемся, что он вернется на поле в последних матчах сезона», – сказал Якини.
- 8 мая Кокорин остался в запасе «Фиорентины» в матче с «Лацио» (2:0), впервые с марта попав в заявку команды.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.
Источник: официальный сайт «Фиорентины»