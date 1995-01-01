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    Баринов, Зе Луиш и Камано – в старте «Локомотива»; Лещук, Захарян и Тюкавин – в основе «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на очную игру 29-го тура чемпионата России.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Зе Луиш, Камано.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

    • Матч пройдет на «Арене Химки».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Локо» по итогам 28 туров занимает 3-е место в таблице РПЛ, «Динамо» – 7-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1064

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Му(р)ило Секейра в старте, Крыховяк отсутствует. Лучше бы наоборот! Любой результат кроме победы Локомотива это конечно мастер-класс как обосраться по полной на финише. Динамо не плохая команда, посмотрим что будет в итоге.
      Единственное светлое пятно в Локомотиве последних игр Камано. Буду рад если у него и сегодня получиться закатить корявенький.

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      Рейтинг: +2674

      PAREVG. > Красногорск_Фан 13 минут назад

      Вот именно, что наличие Мурило в составе довольно сильно напрягает.
      А забьет думаю Федя, когда во втором тайме выйдет на поле.

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