Баринов, Зе Луиш и Камано – в старте «Локомотива»; Лещук, Захарян и Тюкавин – в основе «Динамо»

Му(р)ило Секейра в старте, Крыховяк отсутствует. Лучше бы наоборот! Любой результат кроме победы Локомотива это конечно мастер-класс как обосраться по полной на финише. Динамо не плохая команда, посмотрим что будет в итоге.
Единственное светлое пятно в Локомотиве последних игр Камано. Буду рад если у него и сегодня получиться закатить корявенький.
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на очную игру 29-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Зе Луиш, Камано.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.
- Матч пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Локо» по итогам 28 туров занимает 3-е место в таблице РПЛ, «Динамо» – 7-е.