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    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Лацио». Он не играл с марта

    «Фиорентина» огласила список футболистов на матч 35-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Туда попал нападающий Александр Кокорин.

    Россиянин восстановился от травмы и готов играть.

    • Кокорин не выступал с марта.
    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      bj6wds8f9xb 9 минут назад

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      Рейтинг: +1299

      GM 13 минут назад

      Боже, какая потрясающая новость! Великий Кокорин милостиво разрешил включить себя в заявку! Такими темпами, он в следующем сезоне и на поле соизволит выйти!

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      Рейтинг: +3632

      Fusballer 28 минут назад

      Ну всё. "Лацио" п_з_ц.

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      Рейтинг: +3632

      Fusballer 29 минут назад

      Ну вс

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