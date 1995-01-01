Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Лацио». Он не играл с марта

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«Фиорентина» огласила список футболистов на матч 35-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Туда попал нападающий Александр Кокорин.
Россиянин восстановился от травмы и готов играть.
- Кокорин не выступал с марта.
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.