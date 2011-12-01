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    «Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов. Это их первый очный еврокубковый матч

    Определились финалисты Лиги чемпионов. В главном матче встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

    Встреча состоится в Стамбуле 29 мая. На игру пустят 25 тысяч зрителей.

    Второй раз за последние три сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.

    • Ранее команды в еврокубках не встречались.
    • «Челси» последний раз играл в финале Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 и взял тогда трофей.
    • «Манчестер Сити» не было в еврокубковых финалах с 1970 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1548

      Romio-xxx 16 минут назад

      В субботу 8 мая будет репетиция финала)))Интересно будет,потому как МС уже почти оформил чемпионство и козырять не будет,а вот Челси обязательно надо будет напрягаться,очки нужны как воздух!

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      Рейтинг: -926

      СуперПАВ9 18 минут назад

      Удачи Челси

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      Рейтинг: -1843

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Это их первый очный еврокубковый матч====В русском языке есть слово " очный" ? Пусть нам Радио шумеров разъяснит ?

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      Рейтинг: +20196

      bset > Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Очное обучение, очная ставка. В школе русский язык что ли не учил?

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      Рейтинг: -1843

      Вот оно чё Михалыч > bset 1 час назад

      Я ж не русский.Потому говаривол шобы ---Пусть нам Радио шумеров разъяснит ?

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