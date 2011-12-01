«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов. Это их первый очный еврокубковый матч

В субботу 8 мая будет репетиция финала)))Интересно будет,потому как МС уже почти оформил чемпионство и козырять не будет,а вот Челси обязательно надо будет напрягаться,очки нужны как воздух!
Определились финалисты Лиги чемпионов. В главном матче встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Встреча состоится в Стамбуле 29 мая. На игру пустят 25 тысяч зрителей.
Второй раз за последние три сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.
- Ранее команды в еврокубках не встречались.
- «Челси» последний раз играл в финале Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 и взял тогда трофей.
- «Манчестер Сити» не было в еврокубковых финалах с 1970 года.