«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов. Это их первый очный еврокубковый матч

Определились финалисты Лиги чемпионов. В главном матче встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Встреча состоится в Стамбуле 29 мая. На игру пустят 25 тысяч зрителей.

Второй раз за последние три сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.