«На работе». «Фиорентина» – о Кокорине на тренировке

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала фотографии с последней тренировки команды. Российский нападающий Александр Кокорин тренировался вместе с партнерами и был запечатлен на одном из фото.

«На работе», – подписала фотографии футболистов пресс-служба клуба.