«На работе». «Фиорентина» – о Кокорине на тренировке

на Коко "фиалки" совсем забили - манишку самую отстойную, разодранную выдали... беги оттуда, Санек!!!))
Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала фотографии с последней тренировки команды. Российский нападающий Александр Кокорин тренировался вместе с партнерами и был запечатлен на одном из фото.
«На работе», – подписала фотографии футболистов пресс-служба клуба.
- В последний раз 30-летний россиянин выходил на поле 3 марта.
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.