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    «На работе». «Фиорентина» – о Кокорине на тренировке

    Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала фотографии с последней тренировки команды. Российский нападающий Александр Кокорин тренировался вместе с партнерами и был запечатлен на одном из фото.

    «На работе», – подписала фотографии футболистов пресс-служба клуба.

    • В последний раз 30-летний россиянин выходил на поле 3 марта.
    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    04.05.2021 22:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13527

      JTherry 1 час назад

      на Коко "фиалки" совсем забили - манишку самую отстойную, разодранную выдали... беги оттуда, Санек!!!))

      0
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      Рейтинг: +3555

      Fusballer 1 час назад

      Не 30-летний россиянин, а перспективный 30-летний россиянин.

      0
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      Рейтинг: +220

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Саня, мож на зону опять а? Смысла то нет уже играть

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      Рейтинг: +63

      fanat1244 2 часа назад

      Слишком высокая цена за такого бездаря, как Кокорин. )))

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      Рейтинг: +22031

      Боцман59rus 2 часа назад

      Понятно все с ним, сколько уже можно, бомбардир без Корина, как предложение без знаков препинания.
      Можете нам рассказать, какой там третий комплект формы у Торино, например, на следующий сезон, если совсем у вас так все уныло

      2
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      Рейтинг: +75

      TANNER 2 часа назад

      Очень сильно напряг брови, может травму получить. Аккуратнее надо быть емае

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      Рейтинг: +22031

      Боцман59rus > TANNER 2 часа назад

      Не дай Бог забьет на тренировке, ребята материал на тысячу знаков и скринами забабахают

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