«Манчестер Юнайтед» могут наказать снятием очков или дисквалификацией стадиона за перенос матча с «Ливерпулем»

Руководство АПЛ совместно с представителями Футбольной ассоциации Англии проводит расследование касательно несостоявшегося матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Игру 34-го тура Премьер-лиги пришлось перенести из-за фанатов, которые проникли на «Олд Траффорд» и протестовали против владельцев манкунианского клуба – семьи Глейзеров.

По информации Daily Mail, за произошедшее «МЮ» грозит снятие очков. Такое наказание применяется к клубам, которые не смогли обеспечить безопасность гостевой команды. Также под санкции может попасть стадион.