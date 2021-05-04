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  • «Манчестер Юнайтед» могут наказать снятием очков или дисквалификацией стадиона за перенос матча с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» могут наказать снятием очков или дисквалификацией стадиона за перенос матча с «Ливерпулем»

4 мая 2021, 07:34
6

Руководство АПЛ совместно с представителями Футбольной ассоциации Англии проводит расследование касательно несостоявшегося матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Игру 34-го тура Премьер-лиги пришлось перенести из-за фанатов, которые проникли на «Олд Траффорд» и протестовали против владельцев манкунианского клуба – семьи Глейзеров.

По информации Daily Mail, за произошедшее «МЮ» грозит снятие очков. Такое наказание применяется к клубам, которые не смогли обеспечить безопасность гостевой команды. Также под санкции может попасть стадион.

  • Матч был сорван в воскресенье вечером.
  • «МЮ» идет на втором месте в АПЛ, «Ливерпуль» – на седьмом.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (6)
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Oldtrafford83
1620105830
Устроили идиотизм,теперь могут сделать ещё хуже для клуба,ждём решение федерации!!!
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Solist345345
1620113365
Маразм крепчает
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Maxi_7
1620117891
Да, штрафовать клуб за поведение болельщиков это не справедливо, но с другой - это было бы очень действенно, чтобы показать фанатам, что можно делать, а чего нельзя, вот еще пара таких бунтов и несколько технических поражений а то и снятие очков, и вот уже гипотетически МЮ вообще вне зоны ЛЧ... и тогда волей-неволей люди будут задаваться вопросами к себе самим, во благо они что-то делают, или быть может только вредят...
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anri1703
1620121621
наверное и надо снять трешечку сделать и сити подарок ввиде досрочного чемпионства и ливерке 3 очка пусть маленко бунтари задумываются
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Sedoi_Goblin
1620124963
Вот значит как повернулось... А не "засланные казачки" прорвались на стадион?? Шучу,конечно.Но ситуёвина не очень..
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