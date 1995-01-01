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    «Манчестер Юнайтед» могут наказать снятием очков или дисквалификацией стадиона за перенос матча с «Ливерпулем»

    Руководство АПЛ совместно с представителями Футбольной ассоциации Англии проводит расследование касательно несостоявшегося матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

    Игру 34-го тура Премьер-лиги пришлось перенести из-за фанатов, которые проникли на «Олд Траффорд» и протестовали против владельцев манкунианского клуба – семьи Глейзеров.

    По информации Daily Mail, за произошедшее «МЮ» грозит снятие очков. Такое наказание применяется к клубам, которые не смогли обеспечить безопасность гостевой команды. Также под санкции может попасть стадион.

    • Матч был сорван в воскресенье вечером.
    • «МЮ» идет на втором месте в АПЛ, «Ливерпуль» – на седьмом.

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    Источник: Daily Mail

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