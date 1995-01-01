Парфенов – о конфликте с тренерским штабом «Спартака»: «Надо вести себя с уважением, а не рассказывать сказки»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал перепалку с тренерским штабом «Спартака».

«Всe отлично. Просто надо вести себя нормально, с уважением, а не рассказывать сказки. Я этой команде восемь лет отдал и достаточно выиграл. Просто уважать надо людей и коллег своих», – сказал Парфенов.