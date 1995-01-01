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    Парфенов – о конфликте с тренерским штабом «Спартака»: «Надо вести себя с уважением, а не рассказывать сказки»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал перепалку с тренерским штабом «Спартака».

    «Всe отлично. Просто надо вести себя нормально, с уважением, а не рассказывать сказки. Я этой команде восемь лет отдал и достаточно выиграл. Просто уважать надо людей и коллег своих», – сказал Парфенов.

    • «Спартак» победил «Арсенал» со счетом 2:1.
    • Будучи футболистом, Парфенов выступал за московский клуб с 1998 по 2005 год и выиграл 5 трофеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +32

      pld 24 минуты назад

      Угораздило же Федуна прикупить себе командку.
      И тащить тяжело и бросить жалко.
      Но когда-то это свершится, и вряд ли кто купит.

      0
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      Рейтинг: +9966

      Hektor 84 39 минут назад

      Ты смотри звезду словил! И что что ты несколько лет Спартаку посвятил, тебе прям слово не скажи?

      0
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      Рейтинг: +17132

      DVOK68 1 час назад

      Эмоции...В футболе без них не бывает.

      3
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      Рейтинг: +241

      вальтер79 2 часа назад

      ну вот парфеныча бывшие обидели легенду клуба))))))))))

      0
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      Рейтинг: +3117

      Semenycch 2 часа назад

      И руководитель и его смазливая жена и чиновники и футболисты и болельщики все одним салом мазаны. И немного нефтью.

      2
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      Рейтинг: +159

      dil-1969@mail.ru 2 часа назад

      Не будь обиженкой,а мужиком!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22007

      Боцман59rus 2 часа назад

      Вас таких"бывших" вагон с маленькой тележкой и каждый считает себя обязанным полить на Спартак говнеца при удобном моменте, так что думаю переживешь

      10
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      Рейтинг: +4331

      Павелий > Боцман59rus 1 час назад

      Вспоминается крылатое "Любя Спартак в себе, а не себя в Спартаке!"

      3
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      Рейтинг: +5098

      Cleaner > Боцман59rus 10 минут назад

      ТАКИХ бывших ОЧЕНЬ НЕМНОГО.

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