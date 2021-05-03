Уткин: «Поздравляю с чемпионством болельщиков «Зенита»! Клуб я поздравил в августе»

Видеоблогер и журналист Василий Уткин отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита».

«Поздравляю с чемпионством всех болельщиков «Зенита»! Искренне, от всей своей двусмысленной души. Потому что настоящий болельщик – чувство, которое мне неведомо – выбирает команду один раз. А потом болеет. Это честный выбор.

Всех, кто его сделал и с ним живет – с чемпионством! Желаю вам, чтобы ваша команда радовала вас и впредь и пробуждала доброе чувство сопричастности и в радости, и в депрессухе.

А клуб я поздравил с чемпионством в августе, тут мне нечего добавить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.