Уткин: «Поздравляю с чемпионством болельщиков «Зенита»! Клуб я поздравил в августе»

Все правильно , Вася, а вот как эта помойная шобла реагирует на твои поздравления, многое говорит о тех, кто пасется на этом ресурсе.
Видеоблогер и журналист Василий Уткин отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита».
«Поздравляю с чемпионством всех болельщиков «Зенита»! Искренне, от всей своей двусмысленной души. Потому что настоящий болельщик – чувство, которое мне неведомо – выбирает команду один раз. А потом болеет. Это честный выбор.
Всех, кто его сделал и с ним живет – с чемпионством! Желаю вам, чтобы ваша команда радовала вас и впредь и пробуждала доброе чувство сопричастности и в радости, и в депрессухе.
А клуб я поздравил с чемпионством в августе, тут мне нечего добавить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- «Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.
- Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ.
- Команда стала семикратным чемпионом России.