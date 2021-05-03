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  • Уткин: «Поздравляю с чемпионством болельщиков «Зенита»! Клуб я поздравил в августе»

Уткин: «Поздравляю с чемпионством болельщиков «Зенита»! Клуб я поздравил в августе»

3 мая 2021, 11:47
4

Видеоблогер и журналист Василий Уткин отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита».

«Поздравляю с чемпионством всех болельщиков «Зенита»! Искренне, от всей своей двусмысленной души. Потому что настоящий болельщик – чувство, которое мне неведомо – выбирает команду один раз. А потом болеет. Это честный выбор.

Всех, кто его сделал и с ним живет – с чемпионством! Желаю вам, чтобы ваша команда радовала вас и впредь и пробуждала доброе чувство сопричастности и в радости, и в депрессухе.

А клуб я поздравил с чемпионством в августе, тут мне нечего добавить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.
  • Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ.
  • Команда стала семикратным чемпионом России.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (4)
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Plyash
1620032790
Вася,да ты просто ясновидец,предсказатель,оракул,ведун,вестник,пророк,прорицатель, хиромант,шаман.вещун и просто классный балабол и словоблуд.
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Давид59
1620035878
Спасибо, конечно. Прорицатель ты наш
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порт
1620036288
Скушай Вася бутерброд, и запей лимонадиком.
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NewLife
1620041219
Все правильно , Вася, а вот как эта помойная шобла реагирует на твои поздравления, многое говорит о тех, кто пасется на этом ресурсе.
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