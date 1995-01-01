Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Уткин: «Поздравляю с чемпионством болельщиков «Зенита»! Клуб я поздравил в августе»

    Видеоблогер и журналист Василий Уткин отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита».

    «Поздравляю с чемпионством всех болельщиков «Зенита»! Искренне, от всей своей двусмысленной души. Потому что настоящий болельщик – чувство, которое мне неведомо – выбирает команду один раз. А потом болеет. Это честный выбор.

    Всех, кто его сделал и с ним живет – с чемпионством! Желаю вам, чтобы ваша команда радовала вас и впредь и пробуждала доброе чувство сопричастности и в радости, и в депрессухе.

    А клуб я поздравил с чемпионством в августе, тут мне нечего добавить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.
    • Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ.
    • Команда стала семикратным чемпионом России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7888

      NewLife 1 минуту назад

      Все правильно , Вася, а вот как эта помойная шобла реагирует на твои поздравления, многое говорит о тех, кто пасется на этом ресурсе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5344

      порт 1 час назад

      Скушай Вася бутерброд, и запей лимонадиком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4610

      Давид59 1 час назад

      Спасибо, конечно. Прорицатель ты наш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5654

      playsh 2 часа назад

      Вася,да ты просто ясновидец,предсказатель,оракул,ведун,вестник,пророк,прорицатель,
      хиромант,шаман.вещун и просто классный балабол и словоблуд.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23964

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Да пошёл ты )))))))))))))))))

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85190
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru