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  • Дзюба, Азмун, Малком – в старте «Зенита», Жемалетдинов, Смолов, Камано – в основе «Локомотива»

Дзюба, Азмун, Малком – в старте «Зенита», Жемалетдинов, Смолов, Камано – в основе «Локомотива»

2 мая 2021, 17:59
10

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на центральный матч 28-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Мухин, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.

  • Матч «Зенит» – «Локо» начнется сегодня в 19:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • В случае победы «Зенит» станет чемпионом РПЛ.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (10)
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zra78
1619967717
Локо удачи!!!
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Garrincha58
1619968561
почему опять Мостовой в запасе, а Семак-тренеришко? почему этот Д играет?????
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PAREVG.
1619969134
Только Локо, только Победа!!!!!!!!!!!!!!!!!
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волчарик
1619969288
Составы боевые,мотивация зашкаливает.Хотелось бы увидеть красивый футбол без судейских ошибок и скандалов.Но боюсь предположить будет скучно на результат,до первого гола.
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Кузьмич на трибуне
1619971451
Не против Локо , не против Зенита, ни за ничью. Надеюсь посмотреть красивый футбол. Надеюсь без судейских ошибок и без травм. Если победить Зенит, то интрига с золотом РПЛ пропадёт, но тогда интрига за серебро возрастает в разы. Более того, Зенит может выставить вторые составы на игру с Уфой и сохранить интригу прямого вылета из РПЛ. Победа Локо (не на долго)сохраняет интригу на чемпионство РПЛ, но тогда в последних турах ни Уфе , ни Тамбову очков не светит. Зенит всё равно чемпион, а за второе место будет жесточайшая борьба.
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ArReal
1619972691
Дзюба снес Рыбуса - судья не пошел смотреть ВАР))все как всегда))
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