Дзюба, Азмун, Малком – в старте «Зенита», Жемалетдинов, Смолов, Камано – в основе «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на центральный матч 28-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Мухин, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Смолов, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.
- Матч «Зенит» – «Локо» начнется сегодня в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- В случае победы «Зенит» станет чемпионом РПЛ.
Источник: РПЛ