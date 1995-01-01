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    Дзюба, Азмун, Малком – в старте «Зенита», Жемалетдинов, Смолов, Камано – в основе «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на центральный матч 28-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

    Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Мухин, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Смолов, Камано.

    Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.

    • Матч «Зенит» – «Локо» начнется сегодня в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В случае победы «Зенит» станет чемпионом РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3600

      AtticusFinch 52 минуты назад

      Дзюба снес Рыбуса - судья не пошел смотреть ВАР))все как всегда))

      0
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      Рейтинг: +1839

      волчарик > AtticusFinch 42 минуты назад

      Ну тогда давай и руку защитаем,не балет же.

      0
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      Рейтинг: +2770

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Не против Локо , не против Зенита, ни за ничью. Надеюсь посмотреть красивый футбол. Надеюсь без судейских ошибок и без травм. Если победить Зенит, то интрига с золотом РПЛ пропадёт, но тогда интрига за серебро возрастает в разы. Более того, Зенит может выставить вторые составы на игру с Уфой и сохранить интригу прямого вылета из РПЛ. Победа Локо (не на долго)сохраняет интригу на чемпионство РПЛ, но тогда в последних турах ни Уфе , ни Тамбову очков не светит. Зенит всё равно чемпион, а за второе место будет жесточайшая борьба.

      1
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      Рейтинг: +1839

      волчарик 1 час назад

      Составы боевые,мотивация зашкаливает.Хотелось бы увидеть красивый футбол без судейских ошибок и скандалов.Но боюсь предположить будет скучно на результат,до первого гола.

      1
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      Рейтинг: +2654

      PAREVG. 1 час назад

      Только Локо, только Победа!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +12651

      Garrincha58 2 часа назад

      почему опять Мостовой в запасе, а Семак-тренеришко? почему этот Д играет?????

      0
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      Рейтинг: +10526

      ilichkadr > Garrincha58 1 час назад

      Мостовой у Семака джокер. Во 2-м тайме выпустят.

      1
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      Рейтинг: +3057

      Semenycch > Garrincha58 1 час назад

      Потому, что Дзюба лучший.

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      Рейтинг: +1839

      волчарик > Garrincha58 1 час назад

      Локо быстрее всего припаркует автобус и придется много бороться,а это не лучшее качество Мостового,хоть и интереснее Дзюбы.Его второй тайм.

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      Рейтинг: +4317

      Виталий Орехов 2 часа назад

      Давай, Зенит, расставь все точки над "i" !!!

      2
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      Рейтинг: +2218

      kazak161 > Виталий Орехов 1 час назад

      Я буду болеть за Локомотив

      1
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      Рейтинг: +29095

      zra78 2 часа назад

      Локо удачи!!!

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