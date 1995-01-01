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    «Зенит» опроверг информацию о стопроцентной заполняемости «Газпром Арены» на матче с «Локомотивом»

    Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко опроверг информацию о полных трибунах на потенциально чемпионском матче петербуржцев с «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ.

    «Информация про стопроцентную заполняемость абсолютно не соответствует действительности. В матче «Зенит» – «Локомотив» продолжают действовать последние введeнные ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса.

    Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями», – сообщил Макаренко.

    • «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 2 мая.
    • В случае победы «Зенит» обеспечит себе досрочное чемпионство.
    • Клуб из Санкт-Петербурга может выиграть РПЛ в третий раз подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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      порт 2 часа назад

      На матче 28-го тура Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" смогут присутствовать 75% зрителей или 40 тысяч человек, сообщили РИА Новости в комитете по спорту и физической культуре Петербурга.

      "Сейчас получили подтверждение от Роспотребнадзора, заполняемость зрителей на матче "Зенит" - "Локомотив" составит 75% или 40 тысяч человек", - сказал

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