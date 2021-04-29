«Зенит» опроверг информацию о стопроцентной заполняемости «Газпром Арены» на матче с «Локомотивом»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко опроверг информацию о полных трибунах на потенциально чемпионском матче петербуржцев с «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ.
«Информация про стопроцентную заполняемость абсолютно не соответствует действительности. В матче «Зенит» – «Локомотив» продолжают действовать последние введeнные ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями», – сообщил Макаренко.
- «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 2 мая.
- В случае победы «Зенит» обеспечит себе досрочное чемпионство.
- Клуб из Санкт-Петербурга может выиграть РПЛ в третий раз подряд.
Источник: «Чемпионат»