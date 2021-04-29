«Зенит» опроверг информацию о стопроцентной заполняемости «Газпром Арены» на матче с «Локомотивом»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко опроверг информацию о полных трибунах на потенциально чемпионском матче петербуржцев с «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ.

«Информация про стопроцентную заполняемость абсолютно не соответствует действительности. В матче «Зенит» – «Локомотив» продолжают действовать последние введeнные ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями», – сообщил Макаренко.