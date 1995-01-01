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    Агент Джикии – о продлении контракта: «Мы не напрягаемся. Надо понять, где «Спартак» будет играть в следующем сезоне»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал ситуацию с контрактом капитана москвичей, истекающим летом 2022 года.

    – По Джикии есть дедлайн, когда «Спартак» должен сделать предложение?

    – Нет никакого напряжения. Есть время. И спортивный директор, и руководство клуба говорили, что найдем общий язык. И я говорю – все будет хорошо, мы не напрягаемся.

    Не нужно это обсуждать, надо закончить чемпионат. Надо уважать клуб, надо понять, где в следующем сезоне будет играть «Спартак».

    • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
    • Джикия провел 25 матчей в текущем сезоне РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +795

      партизан84 14 минут назад

      может надо напрягаться на поле, что бы Спартак играл в ЛЧ, а не о контрактах думать?

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      Рейтинг: +6990

      житель СПб 30 минут назад

      Где будет играть? В РПЛ.

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