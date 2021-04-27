Агент Джикии – о продлении контракта: «Мы не напрягаемся. Надо понять, где «Спартак» будет играть в следующем сезоне»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал ситуацию с контрактом капитана москвичей, истекающим летом 2022 года.
– По Джикии есть дедлайн, когда «Спартак» должен сделать предложение?
– Нет никакого напряжения. Есть время. И спортивный директор, и руководство клуба говорили, что найдем общий язык. И я говорю – все будет хорошо, мы не напрягаемся.
Не нужно это обсуждать, надо закончить чемпионат. Надо уважать клуб, надо понять, где в следующем сезоне будет играть «Спартак».
- «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- Джикия провел 25 матчей в текущем сезоне РПЛ.
Источник: «РБ-Спорт»