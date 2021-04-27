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  • Агент Джикии – о продлении контракта: «Мы не напрягаемся. Надо понять, где «Спартак» будет играть в следующем сезоне»

Агент Джикии – о продлении контракта: «Мы не напрягаемся. Надо понять, где «Спартак» будет играть в следующем сезоне»

27 апреля 2021, 22:22
15

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал ситуацию с контрактом капитана москвичей, истекающим летом 2022 года.

– По Джикии есть дедлайн, когда «Спартак» должен сделать предложение?

– Нет никакого напряжения. Есть время. И спортивный директор, и руководство клуба говорили, что найдем общий язык. И я говорю – все будет хорошо, мы не напрягаемся.

Не нужно это обсуждать, надо закончить чемпионат. Надо уважать клуб, надо понять, где в следующем сезоне будет играть «Спартак».

  • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • Джикия провел 25 матчей в текущем сезоне РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (15)
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житель СПб
1619552088
Где будет играть? В РПЛ.
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партизан84
1619553068
может надо напрягаться на поле, что бы Спартак играл в ЛЧ, а не о контрактах думать?
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Fusballer
1619554177
В РПЛ. В еврокубках не игра, а одни мучения.
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вальтер79
1619560252
в рпл в европе что то не очень у спартака получаеться)))))))
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rojkovpatap
1619565681
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Боцман59rus
1619574876
Самое позорное дерби, мне стыдно за команду
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САДЫЧОК
1619584209
Самое распиаренное полено ! Точнее днище нашего футбола .У этого Джикии нет паса , нет скорости , он теряет позицию и элементарно , для центра нет физического роста!
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slavа0508
1619587795
Ключевое слово в нашем футболе ,,НЕНАПРЯГАЕМСЯ" вот по этому там где мы есть,,,,
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Старикан
1619596540
Для того, чтобы понять где будет играть клуб в следующем сезоне, надо тому же Джикии землю грызть в оставшихся матчах! Но что-то мне подсказывает, что этого не случится... наверное он уже разучился это делать...
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ДяДь ПашА
1619604090
Джикия далеко не маститый защитник
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