Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля» с 20+ голами в трех сезонах АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 33-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Для египтянина этой 20-й гол в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Данная бомбардирская отметка покоряется ему в третий раз.

Ранее подобное не удавалось никому в истории мерсисайдского клуба.

Результативность Салаха в АПЛ после перехода в «Ливерпуль»: