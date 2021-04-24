Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля» с 20+ голами в трех сезонах АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 33-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
Для египтянина этой 20-й гол в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Данная бомбардирская отметка покоряется ему в третий раз.
Ранее подобное не удавалось никому в истории мерсисайдского клуба.
Результативность Салаха в АПЛ после перехода в «Ливерпуль»:
- Сезон-2017/18 – 32 гола;
- Сезон-2018/19 – 22 гола;
- Сезон-2019/20 – 19 голов;
- Сезон-2020/21 – 20 голов в 31 матче.
Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»