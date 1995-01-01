Джикия: «Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми»

Во-первых, звучит как-то невесело... А во-вторых - главная задача защитника не гол забить, а не пропустить!
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Матч с ЦСКА – это важная игра. Если смотреть в турнирную таблицу и думать о том, что осталось ещe четыре игры, то очень важная.
Если у меня получится забить ЦСКА, я с удовольствием это сделаю. А так у меня есть своя позиция, поэтому буду отвечать за неe. Дерби всегда принципиально для меня, но есть и другие игры, другие клубы не менее принципиальные, поэтому теперь каждая игра будет таковой, нужно выигрывать.
После каждой победы можно считать себя и клуб счастливыми. Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми», – сказал Джикия.
- Дерби состоится на «Открытие Банк Арене» в воскресенье.
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.