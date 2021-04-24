Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия: «Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми»

Джикия: «Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми»

24 апреля 2021, 13:51
11

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Матч с ЦСКА – это важная игра. Если смотреть в турнирную таблицу и думать о том, что осталось ещe четыре игры, то очень важная.

Если у меня получится забить ЦСКА, я с удовольствием это сделаю. А так у меня есть своя позиция, поэтому буду отвечать за неe. Дерби всегда принципиально для меня, но есть и другие игры, другие клубы не менее принципиальные, поэтому теперь каждая игра будет таковой, нужно выигрывать.

После каждой победы можно считать себя и клуб счастливыми. Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми», – сказал Джикия.

  • Дерби состоится на «Открытие Банк Арене» в воскресенье.
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Джикия Георгий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алехсбургер.
1619261855
" счастливые трусов не надевают.." Старый добрый,ещё советский мемчик.))
Ответить
9зверь9
1619262192
Как говорил Козьма Прутков: "Хочешь быть счастливым - будь им!".
Ответить
alp
1619262291
обе команды в дерьмовом состоянии... выиграет тот кому повезет больше. я был бы не против, если бы везунчиками оказался цска
Ответить
slavа0508
1619267777
Георгий думаю футбольное счастье в этом сезоне вы уже просрали в матче с Локо и Уфой,,,
Ответить
Nerlinger
1619267927
Крен вам Свиньи пазорные !!!
Ответить
derrik2000
1619268117
Если судить по предыдущим матчам обеих команд, то будут два колхоза пинать мячик. На то, чтобы увидеть ФУТБОЛ да и "дыр-дыр" более-менее приемлемого качества, у меня всяком случае надежды очень мало.
Ответить
житель СПб
1619275399
Во-первых, звучит как-то невесело... А во-вторых - главная задача защитника не гол забить, а не пропустить!
Ответить
NewLife
1619283817
Насчет счастья, это личное. А вы хотя бы оправдайте те бабки, которые получаете, но заодно и надежды болелщиков.
Ответить
Garrincha58
1619285440
выиграть у ЦСКА и это и есть ваша задача на сезон?
Ответить
САДЫЧОК
1619349156
Джикия ты и так счастливый ! Не умея играть в футбол , попадаешь в основной состав Спартака и сборной !
Ответить
Главные новости
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
2
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
2
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
8
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
20
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
9
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
Все новости
Все новости
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
22:29
2
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
9
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
5
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
34
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
53
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
7
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
22
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
9
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
16
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
18
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
9
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+