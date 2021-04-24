Джикия: «Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Матч с ЦСКА – это важная игра. Если смотреть в турнирную таблицу и думать о том, что осталось ещe четыре игры, то очень важная.

Если у меня получится забить ЦСКА, я с удовольствием это сделаю. А так у меня есть своя позиция, поэтому буду отвечать за неe. Дерби всегда принципиально для меня, но есть и другие игры, другие клубы не менее принципиальные, поэтому теперь каждая игра будет таковой, нужно выигрывать.

После каждой победы можно считать себя и клуб счастливыми. Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми», – сказал Джикия.