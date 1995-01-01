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    Джикия: «Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Матч с ЦСКА – это важная игра. Если смотреть в турнирную таблицу и думать о том, что осталось ещe четыре игры, то очень важная.

    Если у меня получится забить ЦСКА, я с удовольствием это сделаю. А так у меня есть своя позиция, поэтому буду отвечать за неe. Дерби всегда принципиально для меня, но есть и другие игры, другие клубы не менее принципиальные, поэтому теперь каждая игра будет таковой, нужно выигрывать.

    После каждой победы можно считать себя и клуб счастливыми. Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми», – сказал Джикия.

    • Дерби состоится на «Открытие Банк Арене» в воскресенье.
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6835

      житель СПб 6 минут назад

      Во-первых, звучит как-то невесело... А во-вторых - главная задача защитника не гол забить, а не пропустить!

      1
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      Рейтинг: +3685

      mopecekca 20 минут назад

      закрыл бы ты уже свой рот...

      1
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      Рейтинг: +14863

      derrik2000 2 часа назад

      Если судить по предыдущим матчам обеих команд, то будут два колхоза пинать мячик.
      На то, чтобы увидеть ФУТБОЛ да и "дыр-дыр" более-менее приемлемого качества, у меня всяком случае надежды очень мало.

      2
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      Рейтинг: -1869

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Джикия после того как стал капитаном сказал что он каждому игроку дал свой номер телефона.В любой проблеме пусть ему звонят.....Уважаю таких людей. Красавчик.Настоящий капитан.

      0
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      Рейтинг: +2378

      Nerlinger 2 часа назад

      Крен вам Свиньи пазорные !!!

      3
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      Рейтинг: +18474

      slavutiq70 2 часа назад

      Георгий думаю футбольное счастье в этом сезоне вы уже просрали в матче с Локо и Уфой,,,

      3
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      Рейтинг: +8288

      alp 3 часа назад

      обе команды в дерьмовом состоянии... выиграет тот кому повезет больше. я был бы не против, если бы везунчиками оказался цска

      2
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      Рейтинг: +86

      9зверь9 3 часа назад

      Как говорил Козьма Прутков: "Хочешь быть счастливым - будь им!".

      0
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      Рейтинг: +2037

      Алехсбургер. 3 часа назад

      " счастливые трусов не надевают.."
      Старый добрый,ещё советский мемчик.))

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