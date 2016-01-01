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    Der Spiegel: вышедшие из Суперлиги клубы должны «Реалу» и «Барселоне» 150 миллионов

    Согласно учредительным документам Суперлиги, вышедшие из проекта клубы должны платить компенсацию.

    По сведениям документов, оказавшихся в распоряжении источника, по этому правилу «Реал» и «Барселона» (оставшиеся в Суперлиге клубы) должны получить 150 миллионов евро. Их должны выплатить клубы, покинувшие турнир.

    • Согласно документам Суперлиги, «Реал» и «Барселоны» должны были зарабатывать на десятки миллионов евро больше, чем другие члены.
    • Суперлигу учредили 19 апреля, а уже на следующий день клубы из нее начали выходить.
    • Глава Суперлиги – президент «Реала» Флорентино Перес.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Der Spiegel

    Еженедельный немецкий журнал, основанный в 1947 году. Аудитория в твиттере - более двух миллионов подписчиков.

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +278

      PahaSpartak 41 минуту назад

      Так вот где собака зарылась

      1
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      Рейтинг: +21871

      Боцман59rus 55 минут назад

      Вот пусть и играют между собой...
      Посмотрим, кому первому это надоест, игрокам или болельщикам

      2
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      ...
      Рейтинг: +13130

      JTherry > Боцман59rus 38 минут назад

      не думаю, что хоть один клуб заплатит компенсацию в 150 лимонов... но в интернете появилась конспирологическая теория Suddeutsche Zeitung, что Абрамович вывел Челси из участия в Суперлиге по приказу Путина, проект не соответствовал интересам Газпрома, спонсора ЛЧ... зенит хочет сохранить доступ хотя бы к “половинчатой” ЛЧ... так что и здесь свою роль внезапно сыграла мировая политика...

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