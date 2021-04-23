Der Spiegel: вышедшие из Суперлиги клубы должны «Реалу» и «Барселоне» 150 миллионов

Согласно учредительным документам Суперлиги, вышедшие из проекта клубы должны платить компенсацию.
По сведениям документов, оказавшихся в распоряжении источника, по этому правилу «Реал» и «Барселона» (оставшиеся в Суперлиге клубы) должны получить 150 миллионов евро. Их должны выплатить клубы, покинувшие турнир.
- Согласно документам Суперлиги, «Реал» и «Барселоны» должны были зарабатывать на десятки миллионов евро больше, чем другие члены.
- Суперлигу учредили 19 апреля, а уже на следующий день клубы из нее начали выходить.
- Глава Суперлиги – президент «Реала» Флорентино Перес.
Источник: Der Spiegel
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