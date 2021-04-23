Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Der Spiegel: вышедшие из Суперлиги клубы должны «Реалу» и «Барселоне» 150 миллионов

Der Spiegel: вышедшие из Суперлиги клубы должны «Реалу» и «Барселоне» 150 миллионов

23 апреля 2021, 20:28
12

Согласно учредительным документам Суперлиги, вышедшие из проекта клубы должны платить компенсацию.

По сведениям документов, оказавшихся в распоряжении источника, по этому правилу «Реал» и «Барселона» (оставшиеся в Суперлиге клубы) должны получить 150 миллионов евро. Их должны выплатить клубы, покинувшие турнир.

  • Согласно документам Суперлиги, «Реал» и «Барселоны» должны были зарабатывать на десятки миллионов евро больше, чем другие члены.
  • Суперлигу учредили 19 апреля, а уже на следующий день клубы из нее начали выходить.
  • Глава Суперлиги – президент «Реала» Флорентино Перес.

Источник: Der Spiegel

Еженедельный немецкий журнал, основанный в 1947 году. Аудитория в твиттере - более двух миллионов подписчиков.

Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1619203509
Вот пусть и играют между собой... Посмотрим, кому первому это надоест, игрокам или болельщикам
Ответить
PahaSpartak
1619204385
Так вот где собака зарылась
Ответить
NewLife
1619210245
О-па, еще и кидалово))
Ответить
Hektor 84
1619211940
Думаю их все пошлют подальше
Ответить
BRO_football
1619216047
Оно и понятно. Кредит американскому банку кто будет отдавать?
Ответить
gor77
1619224010
Да, уж!)))))) Есть старый анекдот именно про такую ситуацию: Приходит крестьянин к еврею просить в долг рубль, еврей ему и говорит: - Хорошо, я дам тебе рубль, но ты должен что-то под залог оставить. - Да нет у меня ничего, что оставить-то? - Да хотя бы топор. - Ладно, бери. - Слушай, - говорит еврей, - мне ведь невыгодно тебе просто так рубль давать. Ты мне через месяц два рубля отдашь. - Хорошо, -отвечает крестьянин. Взял он рубль, собирается уходить. Еврей его останавливает: - Да, но ведь тебе сложно будет через месяц мне два рубля отдавать, ты мне сейчас рубль сразу отдай, тогда через месяц будешь только рубль отдавать. И правда, подумал крестьянин и отдал обратно рубль еврею. Вышел он от еврея и думает: интересно, топора нет, рубля нет и еще рубль остался должен, и вроде все правильно!
Ответить
Garrincha58
1619242214
вот они и заработали себе на Холанда или Мбаппе
Ответить
AZ
1619247859
Неплохой разводняк на бабки))) А почему ювентус не в доле? Он же тоже не вышел))) Итого за 2 дня... Вступили в суперлигу - отхватили хейта - долго извинялись перед миром и болельщиками - еще и остались бабки должны) Вот это я понимаю уик энд)))
Ответить
Главные новости
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
2
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
6
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
19
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
9
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
Все новости
Все новости
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
Вчера, 21:31
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
Вчера, 12:48
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
Вчера, 00:03
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+