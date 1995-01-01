Бабаев – о дерби со «Спартаком»: «Жаль, что из-за травм отсутствует большое количество игроков ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

«Дерби со «Спартаком» – это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот.

Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует из-за травм, но что поделаешь. Работаем, готовимся и делаем всe для успешного результата», – сказал Бабаев.