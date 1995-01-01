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    Бабаев – о дерби со «Спартаком»: «Жаль, что из-за травм отсутствует большое количество игроков ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

    «Дерби со «Спартаком» – это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот.

    Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует из-за травм, но что поделаешь. Работаем, готовимся и делаем всe для успешного результата», – сказал Бабаев.

    • «Спартак» примет ЦСКА в воскресенье, 25 апреля.
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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21857

      Боцман59rus 52 минуты назад

      Спартаку даже Шемберас забивал, так что используйте свои возможности, а если не получится- всегда есть Маслов.
      Сезон для нас и вас потерян, играйте в свое удовольствие, для зрителей)))

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      Рейтинг: +3284

      Fusballer 1 час назад

      У хорошего менеджера всегда найдутся отговорки.

      1
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      Рейтинг: +6

      stоcks 2 часа назад

      Если делаeте cтавки -> infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +688

      ВасяК 2 часа назад

      А кого у них нет???Влашич есть,а этого достаточно для нашей обороны!!!Но будем надеяться на лучшее!!!

      1
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      Рейтинг: +668

      vodomut 2 часа назад

      такой Спартак, вы должны молодёжным составом в одни ворота делать

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      Рейтинг: +17109

      vladimir-7 > vodomut 2 часа назад

      Не принижай возможности своей команды, в ЦСКА сейчас
      есть травмированные игроки и игроки неготовые играть
      на таком уровне, кроме этого, есть и с перебором желтых.

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