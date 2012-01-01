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    Неймар, Паредес и Мбаппе – в старте «ПСЖ». Боатенг, Мюллер и Сане – выйдут у «Баварии»

    Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «ПСЖ»: Навас, Гуйе, Кимпембе, Диалло, Дагба, Данило, Паредес, Дракслер, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

    «Бавария»: Нойер, Эрнандес, Зюле, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Мюллер, Сане, Коман, Шупо-Мотинг.

    • Начало игры в Париже – в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • «ПСЖ» победил «Баварию» в первом матче – 3:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11695

      Cules2013 1 час назад

      невовремя Лёва травму получил, да ещё и как это произошло.

      0
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      Рейтинг: -975

      СуперПАВ9 > Cules2013 32 минуты назад

      Он им бы не помог

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