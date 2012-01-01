Неймар, Паредес и Мбаппе – в старте «ПСЖ». Боатенг, Мюллер и Сане – выйдут у «Баварии»

невовремя Лёва травму получил, да ещё и как это произошло.
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Навас, Гуйе, Кимпембе, Диалло, Дагба, Данило, Паредес, Дракслер, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
«Бавария»: Нойер, Эрнандес, Зюле, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Мюллер, Сане, Коман, Шупо-Мотинг.
- Начало игры в Париже – в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «ПСЖ» победил «Баварию» в первом матче – 3:2.