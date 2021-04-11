Последний 21 удар Месси в Эль Класико Примеры – безголевой. Он не забивает в них три года

Стоит признать, что Месси постарел. Это первый сезон, когда это становится очевидным. По большому счёту, он не зарешал во многих матчах с сильными соперниками, когда от него этого ждали, и главное, что шансы для этого были. Сколь много у Лео стало потерь мяча во время неудачных обводок, резко перестали получаться штрафные, вплоть до того, что перекинуть стенку не выходит, и уже далеко не один матч был, когда аргентинец на поле выглядел уставшим и играл будто бы чисто на морально-волевых, через немогу. Его игровая форма стала скакать, как на американских горках - сегодня в матче всех рвёт, а через неделю убитый в хлам на поле, получает от хускорд оценку меньше 7/10. И так было неоднократно по ходу сезона.
Барсе нужны новые лидеры в атаке. Дембеле и Гризманн, увы, не могут взять на себя эту роль. И если Антуан в целом полезен, как и Месси по ходу сезона, т.к. много результативных действий, то Дембеле просто занимает чужое место. Как же не хватает того же Фати.
Барсе нужен топ-форвард с высокой результативностью. Уже этим летом. Не вывезем мы на одном Депае и/или старом Агуэро.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не забивает в матчах против мадридского «Реала» с мая 2018 года. С тех пор он нанес по воротам мадридцев в рамках Примеры 21 удар.
В последнем матче против соперника Месси пробил по воротам семь раз.
- Таким образом, Месси не участвует в голах в класико с тех пор, как «Реал» покинул Криштиану Роналду.
- Месси с отрывом лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
- «Барселона» идет в Примере 3-й.