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    Последний 21 удар Месси в Эль Класико Примеры – безголевой. Он не забивает в них три года

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не забивает в матчах против мадридского «Реала» с мая 2018 года. С тех пор он нанес по воротам мадридцев в рамках Примеры 21 удар.

    В последнем матче против соперника Месси пробил по воротам семь раз.

    • Таким образом, Месси не участвует в голах в класико с тех пор, как «Реал» покинул Криштиану Роналду.
    • Месси с отрывом лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
    • «Барселона» идет в Примере 3-й.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2021 00:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 апреля 2021, 09:00

      Стоит признать, что Месси постарел. Это первый сезон, когда это становится очевидным. По большому счёту, он не зарешал во многих матчах с сильными соперниками, когда от него этого ждали, и главное, что шансы для этого были. Сколь много у Лео стало потерь мяча во время неудачных обводок, резко перестали получаться штрафные, вплоть до того, что перекинуть стенку не выходит, и уже далеко не один матч был, когда аргентинец на поле выглядел уставшим и играл будто бы чисто на морально-волевых, через немогу. Его игровая форма стала скакать, как на американских горках - сегодня в матче всех рвёт, а через неделю убитый в хлам на поле, получает от хускорд оценку меньше 7/10. И так было неоднократно по ходу сезона.
      Барсе нужны новые лидеры в атаке. Дембеле и Гризманн, увы, не могут взять на себя эту роль. И если Антуан в целом полезен, как и Месси по ходу сезона, т.к. много результативных действий, то Дембеле просто занимает чужое место. Как же не хватает того же Фати.
      Барсе нужен топ-форвард с высокой результативностью. Уже этим летом. Не вывезем мы на одном Депае и/или старом Агуэро.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2021, 08:35

      без Криштиану эль-классико для него не классико

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 11 апреля 2021, 01:57

      Новую команду надо учить играть без Месси, а Месси на второй тайм рвать уставшего соперника или совсем пусть уходит в МС...

      3
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 11 апреля 2021, 00:55

      Если бы не дождь, то один из трёх штрафных забил бы в этом матче.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Вжыхъ 11 апреля 2021, 08:53

      ну а в прошлых матчах без дождя, когда он бил также плохо, что ему мешало?

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