Сергеев, Сарвели и Зиньковский – в старте «Крыльев». Моро, Тюкавин и Фомин выйдут у «Динамо»

59 минута - Крылья возят Динамо по всему полю... Что это - переоценка своих сил? Вероятнее всего.
60 минута - супер сейв вратаря самарцев! А говорят, футбола в России нет...
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на матч 1/4 финала Кубка России.
«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Чернов, Солдатенков, Зеффан, Алвеш, Витюгов, Ежов, Зиньковский, Сергеев, Сарвели.
«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Нойштедтер, Паршивлюк, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Грулев, Моро, Тюкавин.
- Начало матча – в 17:30 мск.