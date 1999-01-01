Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Сергеев, Сарвели и Зиньковский – в старте «Крыльев». Моро, Тюкавин и Фомин выйдут у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на матч 1/4 финала Кубка России.

    «Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Чернов, Солдатенков, Зеффан, Алвеш, Витюгов, Ежов, Зиньковский, Сергеев, Сарвели.

    «Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Нойштедтер, Паршивлюк, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Грулев, Моро, Тюкавин.

    • Начало матча – в 17:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6253

      житель СПб 1 минуту назад

      59 минута - Крылья возят Динамо по всему полю... Что это - переоценка своих сил? Вероятнее всего.
      60 минута - супер сейв вратаря самарцев! А говорят, футбола в России нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      АКМ-74У 22 минуты назад

      КС вышли в неполном составе, Сарвели полноценной боевой единицей считать нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11681

      Skull_Boy 1 час назад

      Давай Самара удиви меня

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84357
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru