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    Паредес летом может уйти из «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно.

    По информации Calciomercato, футболист недоволен своей ролью в клубе. С приходом в «ПСЖ» Маурисио Почеттино аргентинец стал реже появляться в стартовом составе команды.

    Сообщается, что парижский клуб может использовать игрока в сделках по обмену этим летом.

    • Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в 2019 году за 40 миллионов евро.
    • 26-летний хавбек провел 82 матча за «ПСЖ», забил 1 гол и отдал 6 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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