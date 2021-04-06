Паредес летом может уйти из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Calciomercato, футболист недоволен своей ролью в клубе. С приходом в «ПСЖ» Маурисио Почеттино аргентинец стал реже появляться в стартовом составе команды.
Сообщается, что парижский клуб может использовать игрока в сделках по обмену этим летом.
- Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в 2019 году за 40 миллионов евро.
- 26-летний хавбек провел 82 матча за «ПСЖ», забил 1 гол и отдал 6 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Calciomercato