Паредес летом может уйти из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Calciomercato, футболист недоволен своей ролью в клубе. С приходом в «ПСЖ» Маурисио Почеттино аргентинец стал реже появляться в стартовом составе команды.

Сообщается, что парижский клуб может использовать игрока в сделках по обмену этим летом.