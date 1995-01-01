Гол Азмуна в ворота «Химок» отменили после просмотра VAR

Этот Тихий навалился на Ловрена всей тушей, а Ловрен оказался виноват, да еще карточку получил. Позор продажным судьям и главе судкома, что такое г-но назначают на матч!
Судейская бригада не засчитала гол «Зенита» в ворота «Химок» на восьмой минуте матча 24-го тура РПЛ.
Забитый мяч Сердара Азмуна был отменен, поскольку арбитры после просмотра VAR зафиксировали фол Деяна Ловрена против Дмитрия Тихого.
Хорват отмахнулся от соперника и попал ему рукой по лицу, за что в итоге получил желтую карточку.
- Матч «Зенит» – «Химки» обслуживает Павел Шадыханов.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.