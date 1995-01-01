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    Гол Азмуна в ворота «Химок» отменили после просмотра VAR

    Судейская бригада не засчитала гол «Зенита» в ворота «Химок» на восьмой минуте матча 24-го тура РПЛ.

    Забитый мяч Сердара Азмуна был отменен, поскольку арбитры после просмотра VAR зафиксировали фол Деяна Ловрена против Дмитрия Тихого.

    Хорват отмахнулся от соперника и попал ему рукой по лицу, за что в итоге получил желтую карточку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10320

      paracetamol 1 час назад

      Этот Тихий навалился на Ловрена всей тушей, а Ловрен оказался виноват, да еще карточку получил. Позор продажным судьям и главе судкома, что такое г-но назначают на матч!

      3
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      Рейтинг: +486

      vla4839 2 часа назад

      Судья из Москвы-всё ясно,почему он так судит.Спартачам помагает св......

      4
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      Рейтинг: +4662

      mamba9090909 2 часа назад

      Когда локтём бьют в челюсть, голова откидывается по направлению удара. Здесь же наоборот, движение головы навстречу локтю. Тихий хитро сделал, а судья повёлся.

      5
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      Рейтинг: +486

      vla4839 2 часа назад

      Гол Зенита отменён неверно.Игрок Химок держал руками Ловрена.Это -пенальти(если в штрафной) или штрафной,Ловрен отмахнулся позже. Вообще судья не благоволит Зениту по многим нарушениям,посмотрим,что он натворит во втором тайме.

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      Рейтинг: +7198

      knikos > vla4839 1 час назад

      Посмотрели , два пеналя на Азмуне тю-тюууууу ...

      0
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      Рейтинг: +10320

      paracetamol 2 часа назад

      Где взяли такого стыдушного свистуна, со скамейки свинтяка?

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