Якини – о травме Кокорина: «Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить проблему»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Александра Кокорина.

«Я разговаривал с Кокориным. Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить ту проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», – сказал Якини.