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    Якини – о травме Кокорина: «Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить проблему»

    Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Александра Кокорина.

    «Я разговаривал с Кокориным. Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить ту проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», – сказал Якини.

    • Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
    • Он ездил в римскую клинику «Вилла Стюарт», чтобы пройти курс лечения.
    • Клуб заплатил в январе за Кокорина 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор 30-летний форвард принял участие в трех матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fiorentina.it

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