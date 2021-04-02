Якини – о травме Кокорина: «Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить проблему»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Александра Кокорина.
«Я разговаривал с Кокориным. Он работает с физиотерапевтами, чтобы решить ту проблему, которая не позволяла ему тренироваться с командой», – сказал Якини.
- Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
- Он ездил в римскую клинику «Вилла Стюарт», чтобы пройти курс лечения.
- Клуб заплатил в январе за Кокорина 4,5 миллиона евро.
- С тех пор 30-летний форвард принял участие в трех матчах.
Источник: Fiorentina.it