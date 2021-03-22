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    Почеттино надеется убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино намерен лично поговорить с нападающим Килианом Мбаппе о его будущем.

    По информации Marca, у аргентинского специалиста есть план, как убедить 22-летнего футболиста остаться в команде.

    В частности, Почеттино хочет доказать французу, что под его руководством он сможет выйти на новый уровень, не меняя клуб.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
    • В текущем сезоне форвард забил 30 голов и сделал девять ассистов в 36 матчах.

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    Источник: Marca

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    22.03.2021 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46036

      portero 1 час назад

      В чемпе Франции они в пол ноги привыкли играть... Неймара уже точно не заставишь пахать , Мопед конечно молод и пока не испортился, поэтому и имеет желание сменить команду, но сейчас и в других командах х.з. что будет...

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