Почеттино надеется убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

В чемпе Франции они в пол ноги привыкли играть... Неймара уже точно не заставишь пахать , Мопед конечно молод и пока не испортился, поэтому и имеет желание сменить команду, но сейчас и в других командах х.з. что будет...
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино намерен лично поговорить с нападающим Килианом Мбаппе о его будущем.
По информации Marca, у аргентинского специалиста есть план, как убедить 22-летнего футболиста остаться в команде.
В частности, Почеттино хочет доказать французу, что под его руководством он сможет выйти на новый уровень, не меняя клуб.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
- В текущем сезоне форвард забил 30 голов и сделал девять ассистов в 36 матчах.