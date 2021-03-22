Почеттино надеется убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино намерен лично поговорить с нападающим Килианом Мбаппе о его будущем.

По информации Marca, у аргентинского специалиста есть план, как убедить 22-летнего футболиста остаться в команде.

В частности, Почеттино хочет доказать французу, что под его руководством он сможет выйти на новый уровень, не меняя клуб.