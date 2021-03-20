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    Левандовски, Нойер – самые высокооплачиваемые игроки Бундеслиги; Флик – самый высокооплачиваемый тренер

    Издание L’Equipe привело рейтинг зарплат в Бундеслиге. Среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1,7 миллиона евро в месяц). Пятерка выглядит так.

    1. Роберт Левандовски («Бавария») – 1,7 миллиона евро в месяц.

    2. Мануэль Нойер («Бавария») – 1,7.

    3. Лерой Сане («Бавария») – 1,5.

    4. Томас Мюллер («Бавария») – 1,3.

    5. Люка Эрнандес («Бавария») – 1,1.

    Топ-3 зарплат тренеров Бундеслиги.

    1. Ханс-Дитер Флик («Бавария») – 0,58 миллиона евро в месяц.

    2. Петер Бош («Байер») – 0,29.

    3. Юлиан Нагельсманн («Лейпциг») – 0,25.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сообщество «Champions Cup | ФУТБОЛ» в VK

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    20.03.2021 23:11
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