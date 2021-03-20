Левандовски, Нойер – самые высокооплачиваемые игроки Бундеслиги; Флик – самый высокооплачиваемый тренер

Издание L’Equipe привело рейтинг зарплат в Бундеслиге. Среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1,7 миллиона евро в месяц). Пятерка выглядит так.

1. Роберт Левандовски («Бавария») – 1,7 миллиона евро в месяц.

2. Мануэль Нойер («Бавария») – 1,7.

3. Лерой Сане («Бавария») – 1,5.

4. Томас Мюллер («Бавария») – 1,3.

5. Люка Эрнандес («Бавария») – 1,1.

Топ-3 зарплат тренеров Бундеслиги.

1. Ханс-Дитер Флик («Бавария») – 0,58 миллиона евро в месяц.

2. Петер Бош («Байер») – 0,29.

3. Юлиан Нагельсманн («Лейпциг») – 0,25.