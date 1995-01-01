«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

Я болел за Краснодар. И со своей колокольни не увидел намеренного нарушения Кайо второй раз. Да срыв атаки , да штрафной , но не умышлены фол. Тем более не вторая "Ж.К". Вполне достаточно было высказать устно. Третий гол был забит в борьбе. Игрок Динамо отталкивался игрока который был в прыжке и поэтому по мячу не попал, а только до мяча коснулся. Но арбитр пошёл просматривать эпизод, Казарцев, не болельщик Краснодара, поэтому он нарушения не усмотрел. Апелляцию подавать на рассмотрение нужно, хотя результата не изменить.
«Краснодар» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС дать оценку одному из решений арбитра Василия Казарцева, работавшего на матче 23-го тура РПЛ против «Динамо».
Рефери засчитал мяч Константина Тюкавина, забитый на 80-й минуте. В итоге он стал победным.
Перед голом игрок «Динамо» вел борьбу с защитником Вячеславом Литвиновым. В «Краснодаре» считают, что там был фол в атаке.
Казарцев анализировал эпизод с помощью VAR и пришел к выводу, что Тюкавин правила не нарушал.