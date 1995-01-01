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    «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

    «Краснодар» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС дать оценку одному из решений арбитра Василия Казарцева, работавшего на матче 23-го тура РПЛ против «Динамо».

    Рефери засчитал мяч Константина Тюкавина, забитый на 80-й минуте. В итоге он стал победным.

    Перед голом игрок «Динамо» вел борьбу с защитником Вячеславом Литвиновым. В «Краснодаре» считают, что там был фол в атаке.

    Казарцев анализировал эпизод с помощью VAR и пришел к выводу, что Тюкавин правила не нарушал.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1425

      Январь 59 28 минут назад

      Я болел за Краснодар. И со своей колокольни не увидел намеренного нарушения Кайо второй раз. Да срыв атаки , да штрафной , но не умышлены фол. Тем более не вторая "Ж.К". Вполне достаточно было высказать устно. Третий гол был забит в борьбе. Игрок Динамо отталкивался игрока который был в прыжке и поэтому по мячу не попал, а только до мяча коснулся. Но арбитр пошёл просматривать эпизод, Казарцев, не болельщик Краснодара, поэтому он нарушения не усмотрел. Апелляцию подавать на рассмотрение нужно, хотя результата не изменить.

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      Рейтинг: +3129

      raritet 1 час назад

      на мой взгляд нейтрального болельщика, гол хотя и красиво забит, но нарушение очевидное: уже находящегося в воздухе игрока Краснодара , Тюкавин подсел под него...

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      Рейтинг: +8999

      alex1951 2 часа назад

      Поздно пить Боржоми.
      Идите еще в Спортлото пожалуйтесь,что вас какие деревенские из Загреба натянули..

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      Рейтинг: +1810

      ySS > alex1951 1 час назад

      Эти "деревенские" и Тоттенхэм намедни "натянули"

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      Рейтинг: +227

      zaichkin777@gmail.com 2 часа назад

      После драки кулаками не машут.

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      Рейтинг: +10

      БАРАТА Брат Араб > zaichkin777@gmail.com 7 минут назад

      Это они не кулаками , это они другим местом пытаются размахивать . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +718

      Andrew01 2 часа назад

      Ну там не понятно, вроде плечо в плечо, хотя игрок Краснодара уже подпрыгивал и Тюкавин рукой вроде как подталкивал, там 50/50. Удаление тоже странное, вроде бы по делу, но Кайо просто бежал, не пытался вступить в борьбу, и зацепил ногу, нарушение да, но вот желтая сомневаюсь, тем более 2-я.
      Получается 2 странных решения и оба в пользу Динамо, совпадение?))))))))
      Ах ну да это же Казарцев, знатный исполнитель заказухи)))))

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      Рейтинг: +718

      Andrew01 > Andrew01 2 часа назад

      И ВАР позвали смотреть, значит считали, что было нарушение....

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      Рейтинг: +778

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Бред! Была равная борьба

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      Рейтинг: +4541

      mamba9090909 2 часа назад

      Опять заговор Газпрома.)))

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      Рейтинг: +2925

      neim > mamba9090909 38 минут назад

      Ну да, не дают ни как Краснодару Зенит догнать и обогнать )))

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