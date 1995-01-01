«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

«Краснодар» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС дать оценку одному из решений арбитра Василия Казарцева, работавшего на матче 23-го тура РПЛ против «Динамо».

Рефери засчитал мяч Константина Тюкавина, забитый на 80-й минуте. В итоге он стал победным.

Перед голом игрок «Динамо» вел борьбу с защитником Вячеславом Литвиновым. В «Краснодаре» считают, что там был фол в атаке.

Казарцев анализировал эпизод с помощью VAR и пришел к выводу, что Тюкавин правила не нарушал.