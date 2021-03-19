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    «С Днем рождения, Кокорин». «Фиорентина» поздравила игрока с 30-летием

    Нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину исполнилось 30 лет. Итальянский клуб поздравил его в клубных соцсетях.

    «С Днем рождения, Кокорин», – написала пресс-служба клуба в твиттере, попросив болельщиков оставлять пожелания форварду в комментариях.

    • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор нападающий принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45952

      portero 54 минуты назад

      Из подающих надежду юнцов сразу на пенсию футбольную, Кокорин пенс...

      0
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      Рейтинг: +8066

      NewLife 2 часа назад

      Ещё пара, тройка лет и по возрасту будешь подходить сборной, главное, массажиста не увольняй.

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