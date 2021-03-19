«С Днем рождения, Кокорин». «Фиорентина» поздравила игрока с 30-летием

Из подающих надежду юнцов сразу на пенсию футбольную, Кокорин пенс...
Нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину исполнилось 30 лет. Итальянский клуб поздравил его в клубных соцсетях.
«С Днем рождения, Кокорин», – написала пресс-служба клуба в твиттере, попросив болельщиков оставлять пожелания форварду в комментариях.
- В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор нападающий принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.
Buon compleanno, KokorinLascia i tuoi auguri nei commenti #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/FtDRY9A2qf— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 19, 2021