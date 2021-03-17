Влашич: «В Хорватии считают, что «Зенит» – самый сильный российский клуб»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Это очень сильная команда, чемпион двух последних лет. У них классные футболисты, они показывают, что в каждом матче играют только на победу.

В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего нас результата.

– Что о «Зените», о ЦСКА говорят в Хорватии?

– Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов – просто все знают, что самые большие клубы в России – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причем сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов.

Это абсолютно нормально – мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют свое мнение через них. В данный момент в основном в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб – «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.