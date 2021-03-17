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  • Влашич: «В Хорватии считают, что «Зенит» – самый сильный российский клуб»

Влашич: «В Хорватии считают, что «Зенит» – самый сильный российский клуб»

17 марта 2021, 19:43
5

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Это очень сильная команда, чемпион двух последних лет. У них классные футболисты, они показывают, что в каждом матче играют только на победу.

В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего нас результата.

– Что о «Зените», о ЦСКА говорят в Хорватии?

– Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов – просто все знают, что самые большие клубы в России – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причем сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов.

Это абсолютно нормально – мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют свое мнение через них. В данный момент в основном в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб – «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (5)
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Боцман59rus
1616000830
Ну "выступала в ЛЧ" - это громко сказано, так , поправляла статистику европейским середнчкам, в ежегодном секс- туре по Европе
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житель СПб
1616003982
Ну что же - так и или иначе - в настоящее время Зенит действительно самый сильный клуб.
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Axe111
1616004517
Лол
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Hektor 84
1616017828
Самый главный говноклуп
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Вальдемар IV
1616021449
а в бельгии?
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