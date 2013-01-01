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    Влашич: «В Хорватии считают, что «Зенит» – самый сильный российский клуб»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

    – Это очень сильная команда, чемпион двух последних лет. У них классные футболисты, они показывают, что в каждом матче играют только на победу.

    В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего нас результата.

    – Что о «Зените», о ЦСКА говорят в Хорватии?

    – Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов – просто все знают, что самые большие клубы в России – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причем сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов.

    Это абсолютно нормально – мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют свое мнение через них. В данный момент в основном в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб – «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2978

      Axe111 11 минут назад

      Лол

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      Рейтинг: +3830

      solodealer > Axe111 59 секунд назад

      ... и я про то ж..)+

      0
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      Рейтинг: +5761

      житель СПб 20 минут назад

      Ну что же - так и или иначе - в настоящее время Зенит действительно самый сильный клуб.

      1
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      Рейтинг: +290

      Pudddle 59 минут назад

      Во все Хорватии, как и в остальном мире, всем жутко стыдно за Спартак! гы-гы-гы

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      Рейтинг: +11417

      Persona_non_Grata 1 час назад

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      Рейтинг: +21173

      Боцман59rus 1 час назад

      Ну "выступала в ЛЧ" - это громко сказано, так , поправляла статистику европейским середнчкам, в ежегодном секс- туре по Европе

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