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    «Реал» может продать «Арсеналу» Эдегора, чтобы получить деньги на Мбаппе или Холанда

    «Арсенал» заинтересован в том, чтобы сохранить в составе полузащитника Мартина Эдегора.

    По информации Daily Mail, лондонский клуб хочет либо продлить аренду норвежца на следующий сезон, либо выкупить его у «Реала».

    Мадридцы могут продать 22-летнего футболиста, чтобы получить деньги на Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

    • «Арсенал» арендовал Эдегора в январе.
    • Хавбек провел десять матчей и забил два гола.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2331

      FENIX-SL 1 час назад

      ради Мбаппе должны продавать любого
      кроме Каземиро, Вальверде, Крооса, Винисиуса и Менди

      2
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      Рейтинг: +2719

      Dgad > FENIX-SL 30 минут назад

      За 40 пусть забирают, добавим и Холанда купим

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