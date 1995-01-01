«Реал» может продать «Арсеналу» Эдегора, чтобы получить деньги на Мбаппе или Холанда

«Арсенал» заинтересован в том, чтобы сохранить в составе полузащитника Мартина Эдегора.

По информации Daily Mail, лондонский клуб хочет либо продлить аренду норвежца на следующий сезон, либо выкупить его у «Реала».

Мадридцы могут продать 22-летнего футболиста, чтобы получить деньги на Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.