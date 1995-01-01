«Реал» может продать «Арсеналу» Эдегора, чтобы получить деньги на Мбаппе или Холанда

ради Мбаппе должны продавать любого
кроме Каземиро, Вальверде, Крооса, Винисиуса и Менди
«Арсенал» заинтересован в том, чтобы сохранить в составе полузащитника Мартина Эдегора.
По информации Daily Mail, лондонский клуб хочет либо продлить аренду норвежца на следующий сезон, либо выкупить его у «Реала».
Мадридцы могут продать 22-летнего футболиста, чтобы получить деньги на Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.
- «Арсенал» арендовал Эдегора в январе.
- Хавбек провел десять матчей и забил два гола.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.