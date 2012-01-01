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    Акинфеев, Дивеев и Рондон – в старте ЦСКА на игру с «Арсеналом»; у туляков выйдут Рассказов и Луценко

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и ЦСКА на матч 22-го тура РПЛ.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

    • Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
    • Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
    • «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – второе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      Drum 21 минуту назад

      Все! ждите желтую у Марио, я думал Ганчаренко все-таки поступит мудро и не поставит его, но видимо второе место это наше все(

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