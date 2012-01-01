Акинфеев, Дивеев и Рондон – в старте ЦСКА на игру с «Арсеналом»; у туляков выйдут Рассказов и Луценко

Все! ждите желтую у Марио, я думал Ганчаренко все-таки поступит мудро и не поставит его, но видимо второе место это наше все(
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и ЦСКА на матч 22-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.
- Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – второе.