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    «Краснодар» в десятилетнюю годовщину своего первого матча в РПЛ опубликовал его обзор с комментариями Розанова

    Сегодня, 12 марта, исполнилось десять лет со дня первого матча «Краснодара» в РПЛ. Клуб выложил обзор игры.

    «Пусть это архивное видео с комментариями от блистательного Юрия Розанова навеет вам воспоминания о первом нашем матче в РПЛ и создаст настроение на пятничный вечер», – написал «Краснодар».

    • Дебютной для «Краснодара» стала встреча с «Анжи» в Махачкале.
    • «Краснодар» трижды завоевывал бронзу РПЛ.
    • Юрий Розанов умер на прошлой неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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