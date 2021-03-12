«Краснодар» в десятилетнюю годовщину своего первого матча в РПЛ опубликовал его обзор с комментариями Розанова

Сегодня, 12 марта, исполнилось десять лет со дня первого матча «Краснодара» в РПЛ. Клуб выложил обзор игры.
«Пусть это архивное видео с комментариями от блистательного Юрия Розанова навеет вам воспоминания о первом нашем матче в РПЛ и создаст настроение на пятничный вечер», – написал «Краснодар».
- Дебютной для «Краснодара» стала встреча с «Анжи» в Махачкале.
- «Краснодар» трижды завоевывал бронзу РПЛ.
- Юрий Розанов умер на прошлой неделе.
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Источник: твиттер «Краснодара»