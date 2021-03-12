«Краснодар» в десятилетнюю годовщину своего первого матча в РПЛ опубликовал его обзор с комментариями Розанова

Сегодня, 12 марта, исполнилось десять лет со дня первого матча «Краснодара» в РПЛ. Клуб выложил обзор игры.
«Пусть это архивное видео с комментариями от блистательного Юрия Розанова навеет вам воспоминания о первом нашем матче в РПЛ и создаст настроение на пятничный вечер», – написал «Краснодар».
- Дебютной для «Краснодара» стала встреча с «Анжи» в Махачкале.
- «Краснодар» трижды завоевывал бронзу РПЛ.
- Юрий Розанов умер на прошлой неделе.
Пусть это архивное видео с комментариями от блистательного Юрия Розанова навеет вам воспоминания о первом нашем матче в РПЛ и создаст настроение на пятничный вечерЭто знаковое для нас #СобытиеПрошлого состоялось в Махачкале ровно лет назад #АнжиКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/r3ZH8aUNoB— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 12, 2021