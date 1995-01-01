Матч за Суперкубок Франции впервые в истории будет сыгран в Израиле

Стало известно место проведения матча за Суперкубок Франции.

Впервые в истории матч за Суперкубок Франции пройдет в Израиле. 1 августа 2021 года победитель Кубка и чемпион Франции сезона-2020/21 встретятся на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.