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    Матч за Суперкубок Франции впервые в истории будет сыгран в Израиле

    Стало известно место проведения матча за Суперкубок Франции.

    Впервые в истории матч за Суперкубок Франции пройдет в Израиле. 1 августа 2021 года победитель Кубка и чемпион Франции сезона-2020/21 встретятся на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.

    • «ПСЖ» – действующий обладатель Суперкубка Франции.
    • Матчи за Суперкубок Франции проводились в других странах с 2009 по 2019 год.
    • Из-за пандемии прошлогодний матч за Суперкубок был перенесен на январь 2021 года и состоялся во Франции.

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    Источник: LFP

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2355

      Fusballer 34 минуты назад

      Надо в Африке давно проводить. Для большинства игроков - историческая родина.

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      Рейтинг: +11451

      Cules2013 1 час назад

      оригинальный выбор)

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