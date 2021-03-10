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    Месси не реализовал пенальти в Лиге чемпионов впервые с 2015 года

    В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной». На 45+3 минуте форвард гостей Лионель Месси не реализовал пенальти – сейв Кейлора Наваса.

    На перерыв команды ушли при счете 1:1.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Париже.
    • Первый матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 4:1.
    • «Барселона» во Франции играла 12 раз и победила 3.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2021 23:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +150

      BlackMurderDeco 29 минут назад

      Мне одному показалось, что фол на гризмане был на линии штрафной, странно , как-то одним смотрит вар, а Барселоне нет!)) а сейв наваса действительно годный

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