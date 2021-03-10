Месси не реализовал пенальти в Лиге чемпионов впервые с 2015 года

Мне одному показалось, что фол на гризмане был на линии штрафной, странно , как-то одним смотрит вар, а Барселоне нет!)) а сейв наваса действительно годный
В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной». На 45+3 минуте форвард гостей Лионель Месси не реализовал пенальти – сейв Кейлора Наваса.
На перерыв команды ушли при счете 1:1.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Париже.
- Первый матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 4:1.
- «Барселона» во Франции играла 12 раз и победила 3.