Месси не реализовал пенальти в Лиге чемпионов впервые с 2015 года

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной». На 45+3 минуте форвард гостей Лионель Месси не реализовал пенальти – сейв Кейлора Наваса.

На перерыв команды ушли при счете 1:1.