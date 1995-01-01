«Спартак»: «Твиттер в России станет таким же медленным, как защитники «Краснодара»

Ну с Краснодаром вы уже сыграли, а вот после игры с Динамо посмотрим какая песня про защитников соперника будет.... думаю : очень грубо играли.....
«Спартак» отреагировал на обещание Роскомнадзора замедлить работу твиттера.
«Твиттер в России сделают таким же медленным, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье», – написал англоязычный твиттер «Спартака».
- В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 6:1.
- Роскомнадзор объяснил решение замедлить твиттер тем, что сервис отказывается удалять запрещенную в России информацию.