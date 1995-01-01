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    «Спартак»: «Твиттер в России станет таким же медленным, как защитники «Краснодара»

    «Спартак» отреагировал на обещание Роскомнадзора замедлить работу твиттера.

    «Твиттер в России сделают таким же медленным, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье», – написал англоязычный твиттер «Спартака».

    • В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 6:1.
    • Роскомнадзор объяснил решение замедлить твиттер тем, что сервис отказывается удалять запрещенную в России информацию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии12
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      Рейтинг: +45771

      portero 53 секунды назад

      Ну с Краснодаром вы уже сыграли, а вот после игры с Динамо посмотрим какая песня про защитников соперника будет.... думаю : очень грубо играли.....

      0
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      Рейтинг: +2968

      Axe111 1 минуту назад

      АХ АХ АХ КАКАЯ ШУТОЧКА!!! КАК И ВАШИ ИГРЫ В ЕВРОПЕ МОЖЕТ?????

      0
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      Рейтинг: +11058

      Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Почаще надо на свои недостатки обращать внимание , а не на чужие . Не одобряю подобные высказывания и умными их не назову , тем более , что именно защита у самих - слабое звено (((

      0
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      Рейтинг: -289

      Спартач80 6 минут назад

      И что это за высер?Краснодару-удачи,пресс службе Спартака-позорище.

      1
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      Рейтинг: +2293

      Дедуктор 21 минуту назад

      Ублюдки. Теперь остается подождать пока защитники, например, Уфы, докажут всю ублюдочность Свинарника.

      2
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      Рейтинг: +11058

      Persona_non_Grata > Дедуктор 4 минуты назад

      От обобщений воздержись , " умник " и обороты сбавь !

      0
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      Рейтинг: +14253

      alarm 24 минуты назад

      в принципе, ниже уже всё написали, добавить нечего

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      Рейтинг: +751

      Хейтер Аларм > alarm 17 минут назад

      Всегда можно что-то добавить, например: стыдно за спортаг

      1
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      Рейтинг: +14253

      alarm > Хейтер Аларм 13 минут назад

      ну это само собой разумеющееся. можно к каждому моему комментарию приписывать эти слова в конце, по умолчанию)

      0
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      Рейтинг: +939

      moskowcity-petrv 33 минуты назад

      Руководители прессы в Спартаке,блещут тупорылым скудоумием

      4
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      Рейтинг: +1043

      кто там 46 минут назад

      Довольно таки низко, да же для спартака так шутить над переживающим кризис Краснодара, который как минимум принёс очков в копилку России больше чем спартак за несколько лет.

      Посетители общественных туалетов делают их такими же грязными, как единственное за 11 лет чемпионство спартака. Ну а чо?

      7
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      ...
      Рейтинг: +7840

      NewLife > кто там 45 минут назад

      В пресс-службе Спартака такие же дебилы, как в РКН.

      4
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