Неймар не сыграет с «Барселоной»

Ну это ничего не меняет. У ПСЖ и другие есть топовые игроки.
Есть ощущение, что Барса не только может, а прямо обязана сыграть намного лучше, чем в первом матче. И даже не совсем по результату, а по желанию победить. Хотя Куман и прививает команде бойцовские качества, всё же на Камп Ноу я не почувствовал, что мы играем против принципиального соперника в плей-офф ЛЧ. Рвать и метать должны, особенно с учётом того, что по составу мы слабее, поэтому нужно выкладываться на все 120%, если хотим выиграть.
Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Клуб сообщил, что бразилец продолжает восстанавливаться после травмы и пока не готов вернуться на поле.
- Неймар травмировался 10 февраля. У него повреждение приводящей мышцы левого бедра.
- В первом матче «ПСЖ» разгромил на выезде «Барсу» со счетом 4:1.
- Ответная игра состоится 10 марта в Париже.