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    Неймар не сыграет с «Барселоной»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Клуб сообщил, что бразилец продолжает восстанавливаться после травмы и пока не готов вернуться на поле.

    • Неймар травмировался 10 февраля. У него повреждение приводящей мышцы левого бедра.
    • В первом матче «ПСЖ» разгромил на выезде «Барсу» со счетом 4:1.
    • Ответная игра состоится 10 марта в Париже.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11416

      Cules2013 23 минуты назад

      Ну это ничего не меняет. У ПСЖ и другие есть топовые игроки.
      Есть ощущение, что Барса не только может, а прямо обязана сыграть намного лучше, чем в первом матче. И даже не совсем по результату, а по желанию победить. Хотя Куман и прививает команде бойцовские качества, всё же на Камп Ноу я не почувствовал, что мы играем против принципиального соперника в плей-офф ЛЧ. Рвать и метать должны, особенно с учётом того, что по составу мы слабее, поэтому нужно выкладываться на все 120%, если хотим выиграть.

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      Рейтинг: +10479

      DeStar 1 час назад

      мне просто очень лень. Но кто-то может посчитать количество матчей псж в плей офф лч (с момента как пришел в псж неймар) и в скольких из них сыграл неймар? я думаю он пропустил где-то 80-85% матчей плей офф псж в лч)

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      Рейтинг: +2516

      Masteralex 2 часа назад

      в первом матче и без Неймара норм разобрали

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