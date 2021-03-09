В РЖД рассказали о планах по реконструкции стадиона «Локомотива»

Заместитель гендиректора РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о планах по реконструкции «РЖД-Арены».
«Год назад коллеги начали большую работу и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций.
Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона», – цитирует Плутника ТАСС.
- «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», построенный в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
- Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.
Источник: ТАСС