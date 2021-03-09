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  • В РЖД рассказали о планах по реконструкции стадиона «Локомотива»

В РЖД рассказали о планах по реконструкции стадиона «Локомотива»

9 марта 2021, 12:53
4

Заместитель гендиректора РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о планах по реконструкции «РЖД-Арены».

«Год назад коллеги начали большую работу и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций.

Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона», – цитирует Плутника ТАСС.

  • «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», построенный в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
  • Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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vladimir-7
1615290961
Реконструировать или строить заново надо с крышей, чтобы была возможность играть в хороших условиях и поздней осенью, и ранней весной.
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zigbert
1615293538
Сама по себе реконструкция -это очередное отмывание денег. Но будет хоть какая то польза если сумеют установить крышу.
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PAREVG.
1615324790
Геркус рассматривал 5 вариантов установки крыши, потом пришел грызун, и сказал что крыши не будет, Плутник, о крыше даже не заикается, надеюсь пока. И вообще, по моему мнению, все стадионы севернее Ростова, ну в крайнем случае Воронежа - должны иметь крышу. Жаль что когда строили стадионы к ЧМ, все строили без крыш, и стадионы Спартака и ЦСКА, тоже надо было строить сразу с крышей.
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