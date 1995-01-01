Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    В РЖД рассказали о планах по реконструкции стадиона «Локомотива»

    Заместитель гендиректора РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о планах по реконструкции «РЖД-Арены».

    «Год назад коллеги начали большую работу и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций.

    Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона», – цитирует Плутника ТАСС.

    • «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», построенный в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
    • Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83526

      zigbert 31 минуту назад

      Сама по себе реконструкция -это очередное отмывание денег. Но будет хоть какая то польза если сумеют установить крышу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16089

      vladimir-7 1 час назад

      Реконструировать или строить заново надо с крышей, чтобы была возможность играть в хороших условиях и поздней осенью, и ранней
      весной.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83522
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru