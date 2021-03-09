В РЖД рассказали о планах по реконструкции стадиона «Локомотива»

Заместитель гендиректора РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о планах по реконструкции «РЖД-Арены».

«Год назад коллеги начали большую работу и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций.

Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона», – цитирует Плутника ТАСС.