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    Соболев забил «Краснодару» на второй минуте. Сегодня ему исполнилось 24

    «Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (2:1, второй тайм).

    Московский клуб вышел вперед уже на второй минуте. Гол забил Александр Соболев, которому сегодня исполнилось 24 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3807

      maygli 1 час назад

      Александра с Днём рождения!
      Хороший подарок сделала ему команда1
      Много не пейте ;-)))

      1
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      Рейтинг: +786

      Вальдемар IV 2 часа назад

      ну кто там еще празднует, навались, в них больше влезет, позорники.

      0
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      Рейтинг: +45684

      portero 2 часа назад

      Получит двойное поздравление...

      0
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      Рейтинг: +5377

      житель СПб 2 часа назад

      Хороший гол! Отличный подарок себе на день рождения.

      1
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      Рейтинг: +1700

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Малой вернулся, словно ветер..
      идите в ..ж..пу ,BlackLivesMatter.

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