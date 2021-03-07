Соболев забил «Краснодару» на второй минуте. Сегодня ему исполнилось 24

«Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (2:1, второй тайм).

Московский клуб вышел вперед уже на второй минуте. Гол забил Александр Соболев, которому сегодня исполнилось 24 года.

Соболев забил шестой гол в текущем сезоне РПЛ.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.