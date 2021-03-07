Соболев забил «Краснодару» на второй минуте. Сегодня ему исполнилось 24

Александра с Днём рождения!
Хороший подарок сделала ему команда1
Много не пейте ;-)))
«Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (2:1, второй тайм).
Московский клуб вышел вперед уже на второй минуте. Гол забил Александр Соболев, которому сегодня исполнилось 24 года.
- Соболев забил шестой гол в текущем сезоне РПЛ.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.
Соболев отметил днюху голешником в самом начале матчаОтличный удар головой https://t.co/WlcJafCb9T pic.twitter.com/9Gpjuol3lj— Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021