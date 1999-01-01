Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Чемпионат»: «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» – претенденты на вратаря «Химок» Лантратова

    Вратарь «Химок» Илья Лантратов заинтересовал несколько топ-клубов РПЛ, утверждает «Чемпионат».

    По информации источника, заполучить 25-летнего футболиста хотят «Зенит», «Локомотив» и «Динамо».

    Активнее всех себя проявляет петербургский клуб, который летом собирается усилить позицию голкипера.

    • В текущем сезоне Лантратов провел за «Химки» 21 матч и пропустил 35 голов.
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:10
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5014

      Томик 1 час назад

      Пожелаю удачи даже в "Зените". Лишь бы не как с Жевновым. Хотя приличный контракт может сгладить любые лавки. Денежных вратарских мест не так и много. А вот если за 50 тысяр рублей у "Химок" отожмут, да ещё и контракт так себе - зато в Питер и перспективы, то ну его нахрен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      valiknavashinsky 1 час назад

      Если перейдет в Зенит,то аренда-без вариантов.Своих вратарей в аренду-берут других игроков,чтобы на 99% отдать в аренду.Это же Газмясо,это же Зенит со своей политикой.Они уже сами не знают,чего и кого хотят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4213

      Павелий 1 час назад

      А как же супер распиаренный Лунёв? Или опять Газпром пустит деньги на ветер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      99-й 2 часа назад

      ну если судить по числу пропущенных, то непонятны источники интереса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14255

      derrik2000 2 часа назад

      Отличный вратарь.
      В этом сезоне и именно в Химках.
      Что будет, если перейдёт на умопомрачительные деньги в Зенит, никто не знает.
      Даже сам Лантратов.
      Хочу всё таки в него как в спортсмена и как в человека верить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11354

      Skull_Boy 2 часа назад

      Усиливаться из Химок мощно

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru