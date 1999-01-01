«Чемпионат»: «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» – претенденты на вратаря «Химок» Лантратова

Пожелаю удачи даже в "Зените". Лишь бы не как с Жевновым. Хотя приличный контракт может сгладить любые лавки. Денежных вратарских мест не так и много. А вот если за 50 тысяр рублей у "Химок" отожмут, да ещё и контракт так себе - зато в Питер и перспективы, то ну его нахрен.
Вратарь «Химок» Илья Лантратов заинтересовал несколько топ-клубов РПЛ, утверждает «Чемпионат».
По информации источника, заполучить 25-летнего футболиста хотят «Зенит», «Локомотив» и «Динамо».
Активнее всех себя проявляет петербургский клуб, который летом собирается усилить позицию голкипера.
- В текущем сезоне Лантратов провел за «Химки» 21 матч и пропустил 35 голов.
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.