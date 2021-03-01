Экс-тренер ЦСКА Чанов: «Акинфеев сказал, что замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о состоянии здоровья капитана московской команды Игоря Акинфеева.

34-летний голкипер пропустил субботнюю игру с «Локомотивом» (0:2).

По информации Metaratings, футболист заразился коронавирусом.

«Разговаривал с Игорем перед игрой чемпионата, он сказал, что ничего серьезного нет. Просто замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ», – сообщил Чанов.