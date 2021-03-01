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    Экс-тренер ЦСКА Чанов: «Акинфеев сказал, что замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о состоянии здоровья капитана московской команды Игоря Акинфеева.

    «Разговаривал с Игорем перед игрой чемпионата, он сказал, что ничего серьезного нет. Просто замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ», – сообщил Чанов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    01.03.2021 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1518

      Niko 13 часов назад

      ОРВИ-вирусная инфекция. Тут переохлаждением может только усугубить, но не может быть первопричиной. Первопричина вирус. Здоровья Игорю. Думал его отсутствие не будет такой проблемой, но нет. Помазун все таки два в ближний пустил. Не уверен что Игорь вытащил бы... тут конечно дивеев потеря наверное даже большая, ведь Васин это просто катастрофа. Зачем его ставят? Есть же молодой карпов такой же, у него хоть перспектива есть...

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      Рейтинг: +5172

      playsh 19 часов назад

      Вячеслав,а ты е.б.альник набей руководству футбольному,или панталоны с начёсом купи Акинфееву,но подари Дюкову и Газзаеву.

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