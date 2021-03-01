Экс-тренер ЦСКА Чанов: «Акинфеев сказал, что замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ»

ОРВИ-вирусная инфекция. Тут переохлаждением может только усугубить, но не может быть первопричиной. Первопричина вирус. Здоровья Игорю. Думал его отсутствие не будет такой проблемой, но нет. Помазун все таки два в ближний пустил. Не уверен что Игорь вытащил бы... тут конечно дивеев потеря наверное даже большая, ведь Васин это просто катастрофа. Зачем его ставят? Есть же молодой карпов такой же, у него хоть перспектива есть...
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о состоянии здоровья капитана московской команды Игоря Акинфеева.
- 34-летний голкипер пропустил субботнюю игру с «Локомотивом» (0:2).
- По информации Metaratings, футболист заразился коронавирусом.
«Разговаривал с Игорем перед игрой чемпионата, он сказал, что ничего серьезного нет. Просто замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ», – сообщил Чанов.