Кокорин в третий раз подряд начнет матч «Фиорентины» на скамейке

А что кто то другого ждал,у Алесандра прям талант проснулся, сидеть на лавке и бабло грести как игрок основы,,
Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура Серии А между «Удинезе» и «Фиорентиной». Российский форвард гостей Александр Кокорин начнет встречу в запасе.
«Удинезе»: Муссо, Нуйтинк, Бонифаци, Бекао, Ларсен, Молина, Макенго, Уолас, Де Пауль, Льоренте, Несторовски.
«Фиорентина»: Дронговски, Малку, Миленкович, Песселья, Куарта, Бираги, Кастровилли, Эйссерик, Рибери, Влахович.
Матч начнется в 17:00 по Москве.