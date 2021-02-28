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    Кокорин в третий раз подряд начнет матч «Фиорентины» на скамейке

    Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура Серии А между «Удинезе» и «Фиорентиной». Российский форвард гостей Александр Кокорин начнет встречу в запасе.

    «Удинезе»: Муссо, Нуйтинк, Бонифаци, Бекао, Ларсен, Молина, Макенго, Уолас, Де Пауль, Льоренте, Несторовски.

    «Фиорентина»: Дронговски, Малку, Миленкович, Песселья, Куарта, Бираги, Кастровилли, Эйссерик, Рибери, Влахович.

    Матч начнется в 17:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 16:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      Рыжий дьявол 1 марта, 00:09

      А что кто то другого ждал,у Алесандра прям талант проснулся, сидеть на лавке и бабло грести как игрок основы,,

      0
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      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 20:59

      дак он и будет скамейку полировать до конца сезона он в рпл то толком не играл а тут серия а

      0
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner 28 февраля, 20:13

      Какая интересная новость. НУ КУПИЛИ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +356

      gennadiy 28 февраля, 19:55

      а кто это?

      0
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      Рейтинг: +63

      Venom888 28 февраля, 19:02

      Просто первый матч показал, что он слабоват сейчас, то ли форма не тянет, то ли как футболист не тянет. Но шансы ему будут давать только на заменах, это 100% и по другому никак.
      Если проявит себя на заменах, то будет шанс выходить в основу. Да и с Миранчуком та же история думаю.

      0
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      Рейтинг: +8973

      alex1951 28 февраля, 18:52

      Зато скамейка не какая нибудь ,а итальянская.....итальянская! Вверх карьеры......жизнь удалась!)))

      1
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      Рейтинг: +11354

      Skull_Boy 28 февраля, 17:58

      Вот скажите мне вот с какого хера он должен выходить в старте, если как показывала практика он убогое нубло

      2
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      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 > Skull_Boy 28 февраля, 18:25

      Левондовский твой убоигий

      0
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      Рейтинг: +5172

      playsh 28 февраля, 16:56

      Да пора ему уже возвращаться в родные пенаты,нечего в Италии жопу морщить да народ смешить.В России своих скамеек полно,которые полировать надо.

      0
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner > playsh 28 февраля, 20:14

      После Спартака Кокорина даже в ФНЛ не позовут.

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      Рейтинг: +5172

      playsh > Cleaner 28 февраля, 20:18

      В ПФЛ сгодится,в Чите или Хабаровске.

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