Кокорин в третий раз подряд начнет матч «Фиорентины» на скамейке

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура Серии А между «Удинезе» и «Фиорентиной». Российский форвард гостей Александр Кокорин начнет встречу в запасе.

«Удинезе»: Муссо, Нуйтинк, Бонифаци, Бекао, Ларсен, Молина, Макенго, Уолас, Де Пауль, Льоренте, Несторовски.

«Фиорентина»: Дронговски, Малку, Миленкович, Песселья, Куарта, Бираги, Кастровилли, Эйссерик, Рибери, Влахович.

Матч начнется в 17:00 по Москве.