Крал восстановился после травмы

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7617

      NewLife 1 час назад

      "перегрузка опорно-двигательного аппарата" - странный диагноз, ни Кока ли подсказал ?

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