Крал восстановился после травмы

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вернулся к тренировкам, сообщает официальный твиттер клуба.

На прошлой неделе стало известно, что у чеха перегрузка опорно-двигательного аппарата.

Из-за повреждения хавбек пропустил дерби с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.