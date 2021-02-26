Крал восстановился после травмы

"перегрузка опорно-двигательного аппарата" - странный диагноз, ни Кока ли подсказал ?
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вернулся к тренировкам, сообщает официальный твиттер клуба.
На прошлой неделе стало известно, что у чеха перегрузка опорно-двигательного аппарата.
Из-за повреждения хавбек пропустил дерби с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.
Алекс Крал сегодня приступил к тренировкам после небольшого поврежденияРады видеть, @alexkralcz! pic.twitter.com/NEYlt4Gp5w— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 26, 2021