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    Сутормин, Вендел и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Луценко и Панченко сыграют у туляков

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1599

      Алехсбургер. 9 минут назад

      Состав угорожающий...
      даже без Малкома,Азмунки и Барриоса..
      А где Сафонов?)

      0
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      Рейтинг: -1482

      Голубая устрица 22 минуты назад

      Позор члениту! гыгыгы. джубе, иранской подружке, и зулусам-миллионерам

      -1
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      Рейтинг: +8878

      Литейный4 22 минуты назад

      Победы Зениту!
      Зенит Чемпион!
      И не хрюкать. Гыгыгы

      2
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