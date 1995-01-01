Сутормин, Вендел и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Луценко и Панченко сыграют у туляков

Состав угорожающий...
даже без Малкома,Азмунки и Барриоса..
А где Сафонов?)
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.